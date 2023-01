Foreslår ett års utsettelse av Helseplattformen

Styringsgruppa for innføring av Helseplattformen foreslår at innføringa av journalsystemet utsettes til 4.november for Helse Nord-Trøndelag og 27. april 2024 for Helse Møre og Romsdal. Det tilsvarer ni måneders utsettelse for Nord-Trøndelag og ett år for Møre og Romsdal. Den endelige avgjørelsen tar av styret i Helse Midt-Norge 26. januar.