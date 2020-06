I mai fikk kommunen et 164 siders langt klagebrev fra brukerrådet ved Lade Barnehager i Trondheim. I klagen skriver foreldrene blant annet at barn og foreldre har opplevd å få trusler fra ledelsen. Det skrives også at ansatte ved flere anledninger skal ha mobbet barna.

Foreldregruppa mener at Lade Barnehager, som består av tre enheter, har brutt barnehageloven på flere punkter.

Retter klagen mot ledelsen

Det var Nidaros som først omtalte brukerrådets klagebrev.

Foreldrene skriver om ansatte som plasserer gråtende barn alene bak lukkede dører, om spydige kommentarer fra personalet og om barn som stadig kommer hjem med størknet avføring i trusa.

En av hendelse som omtales i klagebrevet beskrives slik:

«Et barn sitter sammenkrøket over bordet (uvisst hvorfor). Han får beskjed om at «nå kan du bare sitte der og ta straffa di. Du har en hjerne!».»

Foreldrene nevner flere eksempler på at ansatte skal ha snakket på en krass og nedlatende måte til barna. De mener allikevel at det er snakk om et ledelsesproblem. I klagen beskrives ledelsen som manipulerende og trakasserende ovenfor foreldre, barn og ansatte.

– Klagen er rettet mot ledelsen og strukturen ved Lade barnehager, så at det blir gjort endringer i ledelsen vil være naturlig, sier leder for brukerrådet i barnehagen Hilde Jorunn Kvamme.

– Tar det på største alvor

Nå skal Trondheim kommune føre tilsyn av alle de tre enhetene. De vil behandle klagen i to prosesser. De skal både se på enkelthendelsene foreldrene skriver om og undersøke hva som kan skyldes svikt i systemet.

ALVORLIG: Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid tar klagen fra foreldrene i Lade Barnehage på største alvor. Foto: Mari Svenning / NRK

– Vi har ikke konkludert med noe enda, og tilsynet er fortsatt helt i startfasen. Men både vi og personalet tar foreldrenes anklager på alvor. Det er ingen som avviser det som har kommet fram, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Nereid er leder for tilsynsmyndigheten som behandler saken. Hun har tiltro til foreldrenes historier.

– I et møte med foreldregruppa opplevde jeg dem som konstruktive, ærlige og bekymra for barna sine. Det var all grunn til å ta det de sa på største alvor. Samtidig er det også mange foreldre som sier de er fornøyde med barnehagetilbudet.

Vil ikke be ledelsen gå av

Ifølge Nereid syntes personalet og ledelsen det var trist å høre innholdet i den omfattende klagen.

– Det er ingen som vil noe annet enn å gi barna et godt tilbud. Mange ansatte lurer på om klagen gjelder dem selv, om den gjelder noen andre eller om den gjelder alle. Mange er bekymret, sier Nereid.

BER IKKE LEDELSE GÅ: Ella Ingdal, leder for barnehager i Trondheim kommune sier det ikke vil være aktuelt å be ledelsen i Lade Barnehager om å si opp. Foto: Morten Andersen / NRK

Ledelsen i Lade Barnehager består av en enhetsleder og en avdelingsleder. Enhetslederen sa opp jobben sin tidligere i år. Et av kravene i foreldrenes brev er at hele ledelsen skal fratre umiddelbart. Ifølge Ella Ingdal, kommunal leder for barnehager i Trondheim kommune, kommer ikke det til å skje.

– Det å be ledelsen i barnehagen om å gå av er veldig drastisk og et av de sterkeste virkemidlene en arbeidsgiver kan ta i bruk. Det har vi ikke vurdert i denne saken, sier Ingdal.

NRK har forsøkt å kontakte avdelingsleder og tidligere enhetsleder, men de har så langt ikke besvart våre henvendelser.

– Ser framover

Det er nå ansatt en ny enhetsleder i barnehagen, som hittil har gjort et godt inntrykk på foreldregruppa.

– De i brukerrådet som har hatt kontakt med den nye enhetslederen beskriver han som ryddig og tydelig. Samarbeidet har vært bra gjennom de første dagene. Vi ser fremover og skal ta tak i forholdene slik at situasjonen blir forbedret umiddelbart, sier Kvamme.

For tilsynsmyndigheten har prosessen så vidt begynt. De vil nå gå i gang med intervjuer og observasjon.

– Vi skal intervjue foreldre og personal. Vi vil også snakke barna når vi er ute i barnehagen for å observere. Vi skal se hvordan de har det og finne ut om dette er god barnehagekvalitet, sier kommunaldirektør Nereid.