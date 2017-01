Fra 1. januar ble det forbudt å kaste usortert søppel i svartsekker på en rekke gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge.

– Den aller viktigste grunnen til at vi gjør dette er fordi vi ser at det kommer mye farlig avfall og elektronisk avfall i disse svarte sekkene, og det vil vi for enhver pris unngå, sier Tone Olden fra Trondheim Renholdsverk.

Ber folk åpne sekkene

Nå starter de en kampanje for å få folk til å slutte med svartsekker og heller bruke gjennomsiktige.

Vil ha slutt på svartsekker. Foto: Paul Hakimata / Scanstockphoto

– Kommer man med gjennomsiktige sekker ser man umiddelbart om det er riktig sortert, og kommer man med svarte ber vi folk rett og slett om å åpne dem, sier Olden.

Vanja Gjelstenli i Hamos som er et av de andre store avfallsselskapene i Trøndelag og Møre- og Romsdal sier at den nye ordninga også er viktig for å ta bedre vare på mange gode ressurser som kommer inn på gjenvinningsstasjonene.

Reglene vil komme mange steder i 2017

De nye reglene blir nå innført i Trondheim og på gjenvinningsstasjonene til HAMOS som håndterer avfallet i Hemne, Agdenes, Meldal, Rennebu, Orkdal, Hitra, Frøya, Skaun, Snillfjord, Rindal og Surnadal.

I tillegg har kommunene på Fosen og Steinkjer samme regler.

Er dette unikt for Midt-Norge?

– Det er ikke så veldig mange kommuner som har kommet med enda, men vi vet at det kommer med flere i 2017, og det er kjempeviktig tiltak for miljøet, sier Olden.

Slike sekker må du nå åpne på gjenbruksstasjonen.

Ragn-Sells som er en stor aktør i søppel-Norge har fjernet svarte søppelsekker fra sitt sortiment, og direktør for bærekraft hos Ragn-Sells, Cecilie Lind sier de er glade for at flere gjenvinningsstasjoner ikke tar imot sorte søppelsekker lengre.

Anbefaler gjennomsiktige søppelsekker

For forbrukeren betyr dette at de må åpne sekker og esker når de skal levere avfallet for å vise at det er sortert. Anbefalinga til forbrukerne er at man helt slutter med svartsekker, og kjøper gjennomsiktige avfallsekker i stedet.

– Så langt har vi fått veldig gode tilbakemeldinger og folk forstår hvorfor vi ønsker å gjøre dette, sier Gjelstenli i Hamos.