Forbannet Ranheim-leder

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, er illsint etter at dommer Espen Eskås valgte å avlyse serieåpningen mellom Ranheim og Brann. Beslutningen ble tatt kun 75 minutter før kampstart. – Jeg skal sende faktura på mandag for de ekstraordinære kostnadene dette medfører for oss, sier Lidahl til Adresseavisen.