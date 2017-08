For tøft for Moen - røk ut på 5000-meteren

Moen gikk for en offensiv start i London-regnet. Etter 800 meter lå han i helt i front, og 26-åringen hang lenge godt med de beste. Han var førstemann da løperne hadde gjort unna 2000 meter på Olympiastadion.

Måtte slippe

Det ble med forsøket. Moen fikk det tøft mot slutten og måtte slippe. I mål var han et godt stykke bak sin personlige rekord. Han klokket inn til 13.31,71. Det holdt til en 14.-plass i

heatet og en 25.-plass totalt.

– Beina var ikke bedre. Jeg følte meg seig, rett og slett. Det var lite sprut, sa en tydelig skuffet Moen til NTB etter løpet. Han sier han følte seg tung underveis i løpet.

Det var de fem beste fra hvert av de to heatene som tok seg videre til finalen. I tillegg avanserte også fem løpere på tid, samtlige fra Moens heat. Sistemann til å avansere på tid hadde 13.27,70.

Maraton

Moen satte personlig rekord på 5000 meter med 13.20,16 da han løp i belgiske Heusden-Zolder 23. juli. Det var egentlig en liten tilfeldighet at han løp distansen i VM.

– I de siste to årene har jeg trent for maraton, og egentlig var planen å løpe 10.000 meter her, men i det ene forsøket hadde jeg ikke forholdene helt med meg, og da ble det å prøve 5000 meter i stedet, sa Moen til NTB tirsdag.