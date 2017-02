Torsdag kveld var det uvanlig mye helsefarlig svevestøv i luften i Trondheim, alle målestasjoner viste rødt.

Kommunen måtte sette i gang en storstilt rundvask og de innrømmer at de ble tatt litt på senga av været.

Prosjektleder i Miljøenheten i Trondheim kommune, Tore Berg. Foto: NRK

Hovedkilden til svevestøv vinterstid er piggdekk, og derfor gjeninnførte Trondheim kommune piggdekkgebyr fra 1. november 2016.

Det har ført til at stadig færre kjører rundt med piggdekk, ifølge kommunens tellinger.

– Vårt inntrykk er at flere kjører piggfritt. Våre årlige tellinger viser en tydelig tendens av at piggfriandelen har økt, sier prosjektleder i Miljøenheten i Trondheim kommune, Tore Berg.

– Vi har et system der vi teller på de samme parkeringsplassene hvert år, både i sentrum og utenfor kjøpesentre, sier Berg.

Dette er noe av svevestøvet som er samla inn etter en av vaskerundene i gatene i Trondheim. Dersom dette ikke hadde blitt vaska bort kunne det havna i lungene på byens innbyggere. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Selger færre piggdekk

Flere dekkforhandlere i Trondheim opplyser til NRK at de selger færre piggdekk nå enn før, både til privatkunder og bedriftskunder.

– Vi merker en nedgang i salget av vinterdekk med pigg. Vi selger kanskje rundt 80 prosent piggfrie dekk nå, sier Håkon Opphaug, butikksjef i Tempe dekkservice.

Opphaug trekker frem kommunens piggdekkpant-kampanje i høst som en årsak – en refusjonsordning som lokket bilistene med både litt penger og litt renere byluft, i bytte mot at bilistene gikk over til piggfrie vinterdekk.

Over 3000 bileiere benyttet seg av tilbudet, ifølge Trondheim kommune.

– Refusjonsordningen har sammen med piggdekkgebyret gitt en positiv effekt, både på piggfribruken og veislitasjen. Dette fører til bedre byluft, kort og godt, sier Berg.

Dette er siste tilskudd for å holde Trondheims gater fri for svevestøv. Lastebilen spyler asfalten ren og suger opp alt som virvles opp av vannet. I Norge er det bare Trondheim og Mo i Rana som har dette utstyret. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Ikke alle gidder å betale for seg

Det er Trondheim parkering som har ansvar for å kontrollere at de som har piggdekk også har betalt for seg, gjennom stikkprøvekontroller langsmed veiene sammen med Statens vegvesen og politiet. Samt ordinære kontroller på parkeringsplasser.

– Flere NRK har vært i kontakt med forteller at de ikke bryr seg om å betale månedsoblater eller sesongsoblater, men kun dagsoblater når de er i sentrum. Er det for få kontroller?

– Vi vet at det er noen folk som ikke betaler, det ser vi på kontrollene. Men vi oppfordrer folk til å være lovlydige. Og når vi har et helseproblem på grunn av piggdekk og svevestøv – da synes jeg det er rimelig at man bidrar til å betale for renholdet i byen, sier prosjektleder i Miljøenheten i Trondheim kommune, Tore Berg.

– Ditt inntrykk er at de fleste betaler?

– Ja. Flesteparten er nok lovlydige her som ellers. Dette er jo en avgift som man kan unngå, hvis man bare kjører piggfritt, poengterer Berg.