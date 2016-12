Folk satser på brodder og kjettinger

For glatte veier og fortauer har gitt mange store utfordringer med å holde seg på beina.

Kjettinger

– Derfor har også brodder og ispigger blitt mye mer populært enn før. Vi selger mest av de vanlige broddene, men også kjettinger du kan bruke til toppturer og i fjellet der det er enda glattere. Vi har hatt stor pågang fra folk, og er nesten helt utsolgt for brodder, forteller Line Flått hos G-Sport i Namsos.

Den siste tida har det altså vært svært glatt rundt om i Trøndelag. Mange har sklidd og slått seg, og det har også sykehusene merket, forteller Gustav Øverli ved legevakta i Trondheim.

– Vi merker en økt pågang, men heldigvis ikke så stor som vi fryktet. Noen har skadet seg, mens andre har slått seg når de kommer hit. Hålka diskriminerer jo ikke på alder, kjønn eller etnisitet, men vi får inn flest eldre damer. Det typiske er skader på håndledd, skuldre, ankler og i albuer, sier Øverli.

Godt feste under skoene er viktig når det er glatt. Foto: NRK

Brodder til finsko

Det gjelder altså å sko seg, og brodder og pigger passer til mange anledninger. Også nå til jul med julebord og andre selskapeligheter.

– Ja, vi selger også brodder til finsko. En brodd med to pigger du fester fram på skoene dine. Så brodder passer til det meste, mener Line Flått i Namsos.

Når det er mange plussgrader, regn og is skulle man tro skisalget var dårlig før jul. Men der tok vi feil. Det nye er smørefrie ski med to skinnstriper under.

– Det er integrerte feller istedenfor de gammeldagse smørefrie skiene med fiskebeinsriller under. Her trenger du ikke smøre, og det meste gjør seg selv. Slike ski selger vi mye av før jul. For vi har slett ikke gitt opp drømmen om en hvit vinter, sier Line Flått.