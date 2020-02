Speilsalen på Britannia Hotel i Trondheim har hatt stjerneambisjoner siden de åpnet dørene i april i fjor. Og de fikk det slik de ville.

– Jeg er så stolt av hotellet, teamet og eieren. Og spesielt familien min. Datteren min, som er hjemme hver kveld og venter på meg. Denne er til dem, sa Christopher Davidsen fra scenen i Olavshallen.

Davidsen er blant verdens beste kokker. Han fikk sølv i kokke-VM for tre år siden.

STJERNEKOKK: Christopher Davidsen ved Speilsalen tok imot stjerne i Olavshallen. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Sven Erik Renaa kunne slippe jubelen løs da gourmetrestauranten hans, Re-naa i Stavanger, fikk hele to stjerner.

De har hatt én siden 2016, og spekulasjonene har versert lenge om de skulle få to.

RE-NAA: Sven Erik Renaa Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Dere i Stavanger er så f*** flotte. Dere er det beste teamet i hele f*** verden, sa Renaa fra scenen.

Bergen og Sørlandet fikk sine første stjerner

Oslorestauranten Omakase By Vladimir Pak var den første restauranten i Norge som fikk stjerne under kveldens dryss.

Like etter ble det klart at Bergen får sin første stjerne i guiden.

FIKK STJERNE: Bare i Bergen fikk stjerne, som den første restauranten i Bergen. Foto: NRK

Restauranten Bare ved Bergen Børs Hotell var regnet som en klar kandidat, og har nå sørget for å sette Vestlandshovedstaden på Michelin-kartet.

Teorien om at Under i Lindesnes skulle få stjerne, viste seg å stemme. Med det har Sørlandet fått sin første stjerne i guiden.

STJERNE FOR LINDESNES-RESTAURANT: Under i Lindesnes har fått en Michelin-stjerne. Kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard kunne stolt ta den imot. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Disse nordiske restaurantene har også fått stjerne så langt:

Dill, Reykjavík (én stjerne)

Etoille, Stockholm (én stjerne)

Inari, Helsingfors (én stjerne)

Alchemist, København (to stjerner)

Aloë, Stockholm (to stjerner)

Jordbær, København (to stjerner)

Geranium Restaurant, København (tre stjerner)

Frantzén restaurant, Stockholm (tre stjerner)

Tre spesialpriser i tillegg til stjernene

Under åpningen kunngjorde Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for Michelin-guiden, at de vil dele ut tre spesielle priser. Disse kommer i tillegg til de tradisjonelle stjernene, og deles ut til enkeltpersoner.

Det er snakk om én bærekraftspris, én servicepris og én mentorpris.

I fjor fikk Heidi Bjerkan og Credo bærekraftsprisen, Michelin sustainability award. Prisen var ny i fjor, og hun var altså den første som fikk den.

Bærekraftprisen 2020 gikk til Magnus Ek fra Sverige.

En rekke kokker ble hentet opp på scenen for å få et nytt bærekraftsemblem. Heidi Bjerkan var blant dem.

PÅ PLASS I SALEN: Heidi Bjerkan fra Credo. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Serviceprisen går til noen som virkelig tar på alvor at matopplevelsen er nettopp det – en opplevelse. Fra gjestene kommer inn døra til de går ut igjen.

Serviceprisen 2020 gikk til Tina Kragh Vildgaard fra Danmark.

Mentorprisen er til en person som sprer kunnskapen sin videre til unge kokker.

Mentorprisen 2020 gikk til Rasmus Kofeod fra Danmark.

Mange spekulasjoner i Trondheim

Trondheimsrestaurantene Fagn og Credo fikk hver sin Michelin-stjerne i fjor. Dermed kunne Trondheim skrive seg på listen over Nordiske stjernebyer.

I forkant av årets utdeling verserer spekulasjonene. Én av spekulasjonene er om Credo og Heidi Bjerkan går fra én til to stjerner i guiden.

Nok en restaurant i Trondheim er regnet som Michelin-kandidat, nemlig Røst Teaterbistro.

Norske Michelin-restauranter 2019 Ekspandér faktaboks Maaemo, Oslo, 3 stjerner

Galt, Oslo, 1 stjerne

Kontrast, Oslo, 1 stjerne

Statholdergaarden, Oslo, 1 stjerne

Renaa, Stavanger, 1 stjerne

Sabi Omakase, Stavanger, 1 stjerne

Fagn, Trondheim, 1 stjerne (NY)

Credo, Trondheim, 1 stjerne (NY)

Festen etter utdelingen foregår på Britannia Hotel. NRK Midtnytt har sendingen derfra klokken 19.45.

STJERNEUTDELING: Årets Michelin Nordic-utdeling foregår i Olavshallen i Trondheim. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Regjeringen takket til alle kokker

Thomas Giertsen er konferansier, og hadde med seg blant andre Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) til å åpne ballet.

– Jeg er veldig ydmyk for at Trondheim har fått muligheten. Samtidig føler jeg at vi fortjener det, sa Ottervik i åpningstalen.

Hun trakk frem at Trondheim ligger midt i et matfat, og at vi kanskje har tatt det litt for gitt – inntil nå. Ottervik kaller Trondheim et hjem av nordiske smaker.

Næringsminister Iselin Nybø (V) var på plass på scenen før utdelingen. Hun ville sende en stor takk på vegne av regjeringen:

– Jeg vil takke talentfulle kokker her i Norge og i resten av de nordiske landene, og over hele verden, for jobben dere gjør. Hver dag. Hver kveld. Året rundt. Jeg må innrømme at jeg beundrer jobben deres, energien deres, kreativiteten deres, lidenskapen deres og gjennomføringsevnen deres. Må dere alle få belønning for den harde jobben.