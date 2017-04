Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Levanger møter Sandnes Ulf og Ranheim spiller mot Jerv i 2. runde i OBOS-ligaen. Begge motstanderlagene plasserte seg på kvalifiseringsplass til eliteserien i fjorårets sesong.

Ranheim leder 2-1. Begge målene ble scoret av Mads Reginiussen. For Jerv scoret Jacob Toft ti minutter før kampslutt.

Sandnes Ulf har nettopp scoret mot Levanger og leder 1-0 på Guldbergaunet. Foto: Frank Almås/NRK

Levanger spiller i Steinkjer

Levanger, som venter på at Nye Moan stadion skal bli klar til tredje hjemmekamp, spiller hjemmekamp på Steinkjers hjemmebane, Guldbergaunet.

Trener Magnus Powel sier Levanger skal fokusere på tett forsvarsspill mot en tøff motstander på Guldbergaunet i Steinkjer- Foto: Eivind Aabakken/NRK

Her skal det spilles toppfotball for første gang siden 1986, da Steinkjer rykket ned til 2. divisjon. Trener for Levanger, Magnus Powell, sier til Levanger FK sin hjemmeside at de skal fokusere på et kompakt forsvarsspill og gode kontringer.

Både Espen Hammer Berger og nysigneringen Joakim Wrele er i startoppstillingen, etter at begge var ute med suspensjon i 1. serierunde.

Per Verner Rønning, Jo Sondre Aas og Jonathan Lein Valberg er skadet og spiller ikke i ettermiddag.

Mens Sandnes Ulf vant 2–0 hjemme mot Elverum i sin serieåpning, spilte Levanger 2–2 borte mot Ull/Kisa.

Fin sjanse for Aniekpeno Udoh fra Levanger, men ikke mål i kampen etter at 30. minutter er spilt. Foto: Frank Almås/NRK

Supportere fra Levanger fotballklubb er på vei til kamp på Guldbergaunet søndag ettermiddag. Foto: Frank Almås/NRK

Ranheim forventer tøff motstand

Øyvind Storflor er fra denne sesongen Ranheim-spiller, etter å ha spilt for Strømsgodset de siste årene. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Ranheim tar turen til Levermyr Stadion i Grimstad for å møte Jerv på en utfordrende gressbane tidlig i april. Trener Svein Maalen sier til Ranheim FK sin hjemmeside at Ranheim ønsker å gjenskape forrige helgs prestasjon. Da ble det 1–0 seier over Strømmen. Maalen sier at han forventer at det blir en tøff bortekamp mot Jerv,

For Ranheim får veteranen Øyvind Storflor sin offisielle debut. Han har tidligere spilt for både Rosenborg og Strømsgodset.

NRK oppdaterer saken.