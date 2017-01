Føler seg straffet for å følge loven

Advokat Guri Uvsløkk Vagnildhaugs klient eier et lite hus fra 40-tallet på Lian i Trondheim. Huset er den eneste eiendommen som hadde status som bolig i gammel plan, som nå er blitt bortregulert.

I motsetning til mange andre på Lian, har han ikke bygd ut eiendommen. Flere av hyttene ble opp gjennom årene utvidet og tatt i bruk som helårsboliger.

Trondheim kommunes oversikt fra 2004 viste 435 ulovlige byggetiltak på 163 eiendommer.

Guri Uvsløkk Vagnildhaug jobber hos advokatfirmaet Bjerkan Stav. Foto: Bjerkan Stav / Privat

– Disse eiendommene, som ulovlig har tatt seg til rette, har fått status bolig. Mens min klient har forholdt seg lojal til den reguleringsplanen som forelå, og det bygge- og deleforbudet som ble ilagt på Lianområdet, sier Vagnildhaug.

– Det er riktig at huset ikke var bebodd da det var befaring. Det kan det være ulike grunner til, sier Vagnildhaug som mener forskjellsbehandlinga som følge av reguleringa i 2009 er prinsipiell.

Var falleferdig

Trond Flydal er assisterende direktør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det var de som godkjente den omstridte reguleringsplanen til Trondheim kommune i 2009. Planen innebar at huset til saksøkeren mister all verdi fordi det ikke er lov til å gjøre noe med eiendommen lenger.

– Både kommunen og vi vurderte eiendommen. Den hadde ikke vært i bruk på lang tid og den var i en så dårlig stand at den var til nedfalls. Dermed havner den i samme kategori som en god del hytter som ikke har blitt brukt på mange år, som var til nedfalls, og som ikke fikk videreført statusen sin, sier Flydal.

Minst 58 husstander har tatt ombygde hytter i bruk som bolig etter at den forrige reguleringsplanen ble vedtatt i 1958. Disse fikk i 2009 et slags amnesti på tross av ulovlig bygging.

– Man kan se at det er et element av at noen blir begunstiget med bakgrunn i en tidligere ulovlig bruk, sier Flydal.

Flere av husene på Lian var tidligere hytter. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Søksmål eneste mulighet

Sivilombudsmannen tok saken etter at grunneier klagde. Ombudsmannen mente at utvelgingen av hvilke eiendommer som skulle bortregulertes var mangelfullt utarbeidet.

Sivilombudsmannen (SOM) kom ikke med en endelig konklusjon, men er enig med saksøkeren i at det kan stilles spørsmål ved utvelgelsen av eiendommene som ble bortregulert. SOM mente at saken burde avgjøres rettslig.

Men fylkesmannen var uenig med ombudsmannen. Da gjenstår det bare ett alternativ mener, advokat Vagnildhaug.

– Det er jo begrenset hvilke midler sivilombudsmannen har når forvaltningen ikke retter seg etter det sivilombudsmannen påpeker. Så da står vi igjen med én mulighet, og det er å gå til søksmål.

– Dersom klienten din vinner frem, kan det bety at hele reguleringsplanen for Lian må gjøres om?

– Det kan hende. Alt kan skje, men det vil åpenbart ha store konsekvenser for reguleringsplanen på Lian.

Saksøkeren ønsker ikke å stille til intervju med NRK på grunn av sykdom.