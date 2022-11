Føler på skam og sorg over å miste sitt Russland

Russere i Trondheim ber folk støtte deres aksjon mot krigen i Ukraina.

– For oss russere som bor i utlandet er det ekstremt viktig å holde liv i antikrigsbevegelsen i Russland. Vi er nødt til å stå sammen å si nei til krigen.

Det sier Elena Refsnes, en av initiativtagerne til aksjonen på Torvet i Trondheim lørdag ettermiddag.

– Vi alle føler på skam og sorg. Vi er jo fratatt Russland slik vi kjenner landet.

De tre russiske kvinnene Anastasiia Tkalich, Marina Kovrigina og Elena Refsnes har tatt initiativet til markeringen i Trondheim mot krigen i Ukraina. Foto: Morten Andersen / NRK

Modige kvinner

Tre modige russiske kvinner har i flere uker planlagt markeringen mot krigen i Ukraina.

De lar ikke lenger Putin hindre dem i å uttrykke sin fortvilelse, over angrepskrigen mot nabofolket.

Les også: Olena bygger et nytt liv mens krigen raser i hjemlandet

– Vi dreper vår familie, vi dreper våre brødre og søstre. Vi begår en veldig stor forbrytelse.

Det sier Marina Kovrigina, mens tårene triller.

Hun tenker på de mange drepte, familiene deres og alle hjemmene som er lagt i ruiner.

Også i Stavanger og Oslo skal det være lignende aksjoner.

De håper mange slutter opp om parolene.

Russere mot krigen!

– Det er også viktig for ukrainere at vi viser støtte, at vi tør å si imot. Vi vil ikke se folkemordet i Ukraina, sier Refsnes.

Mange plakater er gjort klare, og initiativtagerne håper mange blir med i demonstrasjonstoget og støtter antikrigsbevegelsen. Foto: Morten Andersen / NRK

Redd for represalier

Mens bombene har regnet over ukrainske byer i over åtte måneder, gjør skammen og frykten at mange har vegret seg for å stå frem med sin motstand.

De er redd dette kan ramme familien i hjemlandet.

De er også redd for represalier om de skulle ønske å vende tilbake til Russland.

– Jeg var veldig redd i starten, og uttalte meg i pressen under falskt navn. Nå kan jeg ikke være anonym lenger. Det er en så alvorlig og eksistensiell konflikt, at vi alle må stå imot det.

Det sier Anastasiia Tkalich.

Hun håper å få mange med seg, og vise at russere i Norge ikke er likegyldige til det som skjer i Ukraina.

De har kontakt med andre russere i utlandet, som også lager lignende markeringer i flere byer i Europa.

Stopp masseødeleggelser av sivile mål i Ukraina!

Russernes bombing har gitt enorme ødeleggelser i Ukraina, og tusenvis har mistet hjemmene sine. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Folket er håpet

De håper mange blir med i demonstrasjonstoget, men er spent på hvor mange som tør.

– Flere har mistet kontakten med familie og slekt i hjemlandet, fordi de har ulikt syn på krigen. Dette gjør veldig vondt, sier Refsnes.

– Ser du noen form for optimisme i situasjonen?

– Det eneste håpet er folket. Jeg har mistet troen på at regjeringen i Russland kan gjøre noe med det, eller noen ved makta. Eneste håpet for meg er folket. Det er vi som kan gjøre noe.