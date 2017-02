Flytt bilen, ellers blir det bot og bortauing

– Først får de bot, så ringer vi eierne opp og gir dem 10 til 15 minutter å fjerne bilene på, ellers må vi taue dem vekk, sier Steinar Myhr, drift- og kontrollsjef i Trondheim parkering.

Og det er ikke tull.

I andre uka av februar var Trondheim preget av skulde og mye svevestøv. Torsdag lyste alle målestasjoner i byen rødt og barn, eldre og folk med luftveissykdommer ble bedt om å være forsiktige.

Vaskesjau i bygatene stanser farlig svevestøv

Her det vegstøv grus fra strøing som må vekk Foto: Bent Lidnsetmo / NRK

Fredag startet arbeidet med intensiv vasking og salting av gatene. Det fikk ned de rekordhøye målingene av svevestøv. Fem biler var ute hele helga for å rense gatene.

24-timers frist

Mandag og tirsdag fortsetter arbeidet med spyling, kosting og legging av lake for å binde støvet til veidekket.

Det gjelder å få bilen vekk innen klokka sju Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mandag skal Nonnegata, Kirkegata, Klæbuvegen fra Strindvegen til Klostergata og Verftsgata behandles og da gjelder det å fjerne bilene om de ennå står parkert der.

​​Står du parkert på en offentlig vei, er regelen klar. Kommunen har varslingsfrist på 24 timer. Det betyr at skiltet som forteller at du må flytte bilen, bør tas alvorlig relativt raskt etter at de dukker opp.

Det kan være kjelkete for folk som reiser bort ei helg. Varselet kan dukke opp i løpet av helga.

Gatene spyles, børstes og får et lag med lake som binder støvet Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Da må du sørge for at noen har tilsyn med bilen din, sier Myhr.

– Og legge igjen nøkkelen.

Alvorlig situasjon

Problemet i Trondheim er svevestøv, mye på grunn av kjøring med piggdekk. Og når mengden svevestøv er helsefarlig, er situasjonen alvorlig nok til at Trondheim bydrift velger å sette i gang tiltak.

– Alternativene er kjøreforbud eller restriksjoner, sier Myhr.