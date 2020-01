– Det er tekniske problemer med systemene flygelederne bruker ved kontrollstasjonen i Bodø. Det gjelder trafikken fra Røros og nordover, sier Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor til NRK.

Fly som er i lufta flyr til sin destinasjon, men fly på bakken må vente.

– Vi jobber med å finne ut av det så fort som mulig, sier Løksa.

FLY STÅR: Tekniske problemer ved kontrollstasjonen i Bodø gjør at mange fly står nord for Røros. Foto: Skjermdump/Flight Radar

Ingen fly letter

Lufthavnssjef ved Tromsø Ivar Helsing Schrøen bekrefter at det er full stopp i alle avganger fra Tromsø.

– Situasjonen for trafikken ut fra Tromsø er at den står nå etter et radarutfall lenger sør, i Bodø. Ingen fly kan ta av fra Tromsø akkurat nå. De jobber med å finne feilen og løse det. Det er av teknisk art, sier Schrøen.

Det samme gjelder Trondheim lufthavn Værnes.

– Akkurat nå er det ingen fly som letter fra Trondheim lufthavn Værnes. Årsaken er feil på systemene som er i bruk når fly skal lette. Det er uklart hvor lenge problemene varer, sier lufthavnsjef Marit Stigen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Feilen kan være funnet

Passasjerer blir bedt om å møte som vanlig.

– Det kan fort endre seg og passasjerer bes møte opp til vanlig tid før avgang, sier Schrøen i Tromsø.

Han sier også til NRK at feilen skal være funnet og at de forventer at problemet kan være løst i løpet av en time. Men det blir forsinkelser i flytrafikken.

– Det blir forsinkelser ut fra Tromsø og det vil forplante seg litt utover ettermiddagen og kvelden, men sannsynligvis ikke så mye. Det kommer litt an på varigheten, sier lufthavnsjef i Tromsø, Ivar Helsing Schrøen.

MØT SOM VANLIG: Lufthavnsjef i Tromsø Ivar Helsing Schrøen ber reisende møte som vanling. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Widerøe innstiller alle avganger

De tekniske problemene skaper trøbbel for flyselskapene.

– Det er trøblete. Vi har komplekse operasjoner med mange korte flyruter og da vil det berøre mange passasjerer. Det syns vi er utrolig leit, men vi gjør det vi kan for å boooke om til senere avganger. Men det blir utfordrende for oss, sier kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli.

Hun har fått melding om at feilen tidligst kan være rettet klokka 13.30.

– Det betyr at med så komplekse operasjoner innstiller vi nå avganger. Det kommer til å gjelde mange avganger. Vi ser og at det er fare for at besetninger går ut på arbeidstid, og flyene kan derfor bli stående, sier Solli.

Folk sitter på flyet

To fly i Tromsø er fulle av folk som har boardet. De kan bli sittende der en stund, opp mot en time, ifølge lufthavnsjefen i Tromsø.

– Det er opp til flyselskapene og kapteinen å avgjøre hvor lenge de vil holde de i flyene, sier lufthavnsjef i Tromsø Ivar Helsing Schrøen.

TØMMER FLY: I Bodø er folk på vei ut av flyene. Foto: TIPSER

Avinor jobber på spreng

– Vi jobber på spreng for å finne feilen og prøver å løse den så raskt som mulig, sier kommuniksjonsmedarbeider i Avinor flysikring, Erik Løddingen.

– Enkelt forklart er det radarsystemet som er ute. Dette er viktig for flygelederene og da må vi stenge luftrommet. Det er ikke bekreftet noe estimat på hvor raskt det kan løses.

Ifølge Avinor er det for tidlig å si noe om hvordan dette kunne skje eller om noen har gjort et datainnbrudd.

– Det er for tidlig å si om noen kan ha hacket seg inn på systemet. Avinor ønsker ikke å spekulerte i om uvedkommende kan ha gått inn på systemet, sier Løddingen.

Han understreker at akuttoppdrag med ambuslansefly håndteres, så de kommer seg dit de skal.