– Det er uklart hvor alvorlig skadd de er. Men de var bevisst da nødetatene kom til stedet, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

Fraktet med helikopter sykehus

Den ene av de to mennene ble flydd med et Sea King-helikopter til St. Olavs hospital i Trondheim for behandling.