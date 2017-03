Flertall mot hall på Nidarø

Ifølge ei meningsmåling i Adresseavisen er folk i Trondheim mer positive til en ny storhall på Nidarø enn de var for bare et halvt år siden. Samtidig er det fortsatt flere som vil ha hallen et annet sted. Bystyret i Trondheim vedtar i dag trolig å bygge storhall på Nidarø.