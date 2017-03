Flertall går for anmeldelse i Kystad-saken

Et flertall i formannskapet vil støtte innstillingen fra kontrollkomiteen om at kommunen på eget initiativ skal anmelde Kystad-saken til politiet. Det bekrefter flere i formannskapet til NRK.

Geirmund Lykke, kommunalråd i KrF, forteller at han håper at en anmeldelse vil føre til en etterforskning som gir et tydeligere bilde av hva som har foregått.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det er svært alvorlig at kommuneadvokaten, etter å ha gått gjennom saken, skriver at hun frykter at korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven er overtrådt. Jeg har ikke kompetanse til å overprøve det. For meg blir det naturlig å be om en etterforskning av saken slik at vi finner ut av hva som har skjedd og om det er lovlig eller ikke, sier Lykke til NRK.

Også Ottar Michelsen (SV), Jon Gunnes (V), Berit Tiller (H), Ingrid Skjøtskift (H) og Elin Marie Andreassen (Frp) stemmer for anmeldelse.

– Ja, går for anmeldelse. Kommunen kan ikke forholde seg passiv, må ta et selvstendig initiativ, skriver Ingrid Skjøtskift i en tekstmelding til NRK.

Ottar Michelsen i SV forteller at han kommer til å stemme for anmeldelse.

– Jeg kommer nok til å stemme for. Viktig å få en avklaring i saken og da er anmeldelse sannsynligvis beste måte, skriver Michelsen.

Kystad-saken

I går hadde kontrollkomiteen i Trondheim kommune et ekstraordinært møte der det kom frem at de vil anbefale at Trondheim kommune anmelder Rune Olsø til politiet.

Olsø er ansatt i Staur og er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

Bakgrunnen for møtet er Adresseavisens saker om at Staur eiendom inngikk en avtale til seks millioner kroner der de skulle bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim.

I avtalen var det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen ble foretatt av Rune Olsø personlig.

Opplyste ikke om engasjementet

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner når Kystad ble tatt ut av den grønne streken, som omhandler hvilke områder som skal vernes for fremtidig utbygging.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

– Må kontrolleres

Jon Gunnes i Venstre mener at saken er svært vanskelig, men håper at man ved en anmeldelse vil få et mer åpent og sunnere demokrati.

– Det er ubehagelig fordi det er noe som berører oss alle sammen at det foregår slike ting. Det er overraskende for meg at det går an å ha slike avtaler i et samfunn, derfor må vi kontrollere om dette er et lovbrudd eller ikke, sier Gunnes.