Flertall for storhall på Nidarø

Planene om en mindre hall fikk ikke flertall. Den store hallen tilfredsstiller kravene til også de største konsertene som er aktuelle innendørs.

Mindre hall

Hilde Opoku (MDG) ønsker en mindre hall på Nidarø. Foto: Helene Solheim / NRK

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) var en av dem som ville ha en mindre hall.

– Jeg mener det minste alternativet ivaretar behovet til idretten, kulturen, næringslivet og NTNUs behov for eksamensavvikling. Det er et bedre alternativ enn å bygge tett med boliger på Nidarø, mener Opoku.

Dette synet ble varaordføreren alene om i bygningsrådet. Flertallet går for en hall med som kan ta på seg internasjonale idrettsarrangement, og en konsertarena med plass til 12.000 tilskuere.

Splittelse

Men bygningsrådet var langt fra enig, og selv i den regjerende koalisjonen i trondheimspolitikken er det splittelse. Gruppeleder Geir Waage i Arbeiderpartiet er likevel glad for innstillingen fra formannskapet som endelig skal avgjøres av bystyret.

– For oss er det viktig å få på plass en hall som sørger for flest mulig spilleflater for breddeidretten og samtidig legge til rette for toppidretten. Dette er det eneste reelle alternativet og derfor støtter vi det, sier Waage.