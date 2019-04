– Vi skal ha den i stua. Da kan vi se den mer eller mindre daglig, sier Kristoffer Brink.

Han og samboeren Anna Wändahl er begge arkeologer og ville ha med seg et minne når de flytter fra Trondheim. Da de så den originale delen av Nidarosdomen ble auksjonert bort var de ikke i tvil.

– Vi tenker at den er er et passende og fint minne, forteller Brink.

Auksjonen, med en startpris på 1000 ble holdt på Facebook. Av de rundt 30 som ga bud var det til slutt arkeologparet som fikk tilslag – på 2500 kroner.

– Vi synes ikke prisen var noe problem med tanke på alt arbeidet som er lagt ned i å lage den, sier paret.

TRONDHEIMKLEBER: Steinen er beskrevet som godt forvitret og veier rundt 2,5 kilo. Foto: Morten Andersen / NRK

Mange bud

Steinen bærer litt preg av tidens tann. Uansett, den har vært en del av selveste Nidarosdomen og bærer på mange historier. Slik sett er den et minnesmerke.

Steinhugger Øystein Aarlott Digre forteller at steinen ble tatt ned under restaurering for 20 år siden og erstattet.

– Det er en liten buestein med profil og ornamenter. Den er fra sørsida av koret og er trolig hugd på slutten av 1800-tallet av stein fra Bakkaunet i Trondheim, sier Digre.

RESTAURERINGSTEKNIKER: Øystein Aarlott Digre er kjent for sitt arbeid som steinhugger. Foto: Morten Andersen / NRK

– En halv katedral liggende

Det hugges mengder av stein på verkstedene på Nidarosdomen, både til nasjonalhelligdommen og til andre kirker i landet. Huggerne ved Nidarosdomens restaureringsarbeider har jobbet kontinuerlig i 150 år med å gjenreise og restaurere kirka.

– Det er ganske store mengder stein vi må ta ut når vi driver restaureringa og vi har et kjempestort lager på Dora. Vi har kanskje en halv katedral liggende der. Vi kan ikke ta vare på alt, men vi tar vare på alt av stein fra middelalder og skulpturer. Av og til auksjonerer vi ut noen fine biter, sier Digre.

Det betyr flere kommende auksjonsrunder.

Brink ser ikke noe problem med at deler av domen selges.

TURISTATTRAKSJON: Vestfronten av Nidarosdomen er domkirkens hovedfasade og den rikeste siden av kirken. Foto: Øyvind Blomstereng

Evig arbeid

Akkurat nå holder er de i ferd med å restaurere Kongeportalen. Dette er det største restaureringsprosjektet av kirken på 60 år.

– Det er en av de mest ornamentrike portalene som finnes i landet, sier Digre.

Etter planen arbeidet på portalen være ferdig til neste år. Deretter skal de starte på nordsida, hvor de regner med å bruke 10 år på. Det trengs, for restaureringsarbeidet for 150 år siden ble utført med stein av krevende kvalitet. Den deler seg og råtner innover.

Et av områdene det dreier seg om her er selveste turistmagneten, Vestfronten. Og den er full av figurer og ornamenter.

– Der har vi et kjempeproblem. Jeg tør nesten ikke tenke på det. Håper jeg går av med pensjon før vi starter med det, sier Digre.