Flere tusen vandret i Bymarka søndag

– Det ser veldig flott ut. Vi snudde løypa i fjor på grunn av at det var så mange deltakere, og nå har vi en fin flyt gjennom hele løypa og lite kødannelser, sier informasjonssjef i Trondhjems Turistforening, Jonny Remmereit, under turen mellom toppene i Bymarka.

Han er en av omtrent 3000 som bruker søndagen på tur i Bymarka i Trondheim.

Les også: Sparkesykler 50 mil

– Viser hvor populært tur og friluftsliv er

Dette er syvende gang «Topp7» arrangeres, og Remmereit er fornøyd med antall påmeldte.

– Vi har ikke et stort mål om å nå flere. Det krever mye når vi har en distanse på tre mil, og nå handler det om å arrangere et fint og trivelig arrangement for dem som er med. Vi er opptatt av å utvikle oss og bli bedre, sier han.

Informasjonssjef i Trondhjems Turistforening, Jonny Remmereit, er fornøyd med årets «Topp7». Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi er veldig fornøyd med å kunne ha en så stor oppslutning når «Topp7» er et såpass ungt arrangement. Det viser hvor populært det er å drive med tur og friluftsliv for tiden.

– Med Topp7 har folk et aktivitetsmål

Remmereit forteller at det er to intensjoner bak arrangementet. Det ene er å få folk i form til tursesongen i marka.

– Med «Topp7» har folk et aktivitetsmål for å komme i form tidlig. Når de har trimmet seg opp til «Topp7», er de klare for videre turer i fjellet.

Den andre intensjonen er å vise frem hvor mange som faktisk har tur og friluftsliv som hobby, og skape en møteplass for dem.

– Friluftsliv er den største fritidsaktiviteten til folk i Norge. Her samler vi friluftsinteresserte og viser at dette er noe mange driver med, sier Remmereit.

Les også: Gikk 500 ganger frem og tilbake på 20 meter snø

Storheia er topp nummer tre og ligger 565 meter over havet. Topp7 er 30 kilometer lang med en løypeprofil som omfatter hele 1087 høydemeter. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Utrolig motiverende å se på folk

Siv Sætran er en av dem som er glade i å gå på tur, og er fortsatt ved godt mot når NRK møter henne på topp nummer tre, Storheia, 565 meter over havet.

– Det er utrolig motiverende å se på alle som går, for det er alt mulig slags folk. Både gamle, unge og barnefamilier. Så det er virkelig mange som trør til, sier Sætran.

Dette er første gangen hun deltar på «Topp7». Hun er fornøyd med hvordan løypa er tilrettelagt og tror de fleste hadde klart turen.

– Så lenge man tar det som en tur, passer på å spise og drikke underveis, så tror jeg de fleste kan klare dette. Men det er klart det er litt kronglete og bratt noen steder, så en skal passe seg litt også. Men det er veldig fint tilrettelagt.