Flere teorier om helgenkongens grav

Olav Den Hellige, også kjent som Olav Haraldsson, var konge i Norge fra 1015-28. Han var Norges rikshelgen i middelalderen, sønn av Åsta Gudbrandsdatter og Harald Grenske, som igjen skal ha vært sønnesønns sønn av Harald Hårfagre.

Olav vokste opp hos sin stefar Sigurd Syr på Ringerike. Ifølge sagaene fór han i vikingferd da han var 12 år gammel, til østersjøkysten, danskekysten og Nederlandene. Olav kom til England i en hær av vikinger under dansk førerskap (1009–13), gikk senere i kong Ethelred 2s tjeneste og fulgte ham til Normandie. Her var han leietroppsfører for hertug Rikard 2 og deltok i kamper i Bretagne, Anjou og Poitou.

Han ble døpt i Rouen 1013 eller 1014. 1014 kom Olav igjen til England, og 1015 drog han med to knarrer til Norge. Riksstyreren Eirik Jarl var da hos kong Knud den store i England, og Olav fanget ved vestlandskysten hans sønn Håkon, men lot ham fare ut av landet. Ved tildeling av medbrakt sølv og med støtte fra sin slekt på Opplandene fikk Olav kontroll over Østlandet. Palmesøndag 25. mars 1016 seiret han over landets fremste høvdinger, Svein Håkonsson jarl, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson, i sjøslaget ved Nesjar (mellom Larviksfjorden og Langesundsfjorden). Samme år ble han tatt til konge på Øretinget i Trøndelag.

(Kilde: snl.no)