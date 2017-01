Flere straffes for dårlig vedlikehold

– Snøen som ligger her burde ha vært brøytet bort da. Det skal være mulig at to rullestoler eller barnevogner skal møtes på fortauet uten problem, sier Terje Engstrøm og peker på snøhaugene langs fortauet.

Glemmer myke trafikanter

Terje Engstrøm i Statens vegvesen er ute og sjekker forholdene på veiene i Trøndelag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Engstrøm er kontrollingeniør i Statens vegvesen, og er en av 12 i Midt-Norge. Nå er han ute for å sjekke forholdene langs veiene i ytre del av Trondheim. På runden sin finner han flere avvik, hvor mange av dem går på tilrettelegging for myke trafikanter.

– De fleste avvikene går på mangelfullt vedlikehold av busslommer og fortau som er forbeholdt de myke trafikantene. Vi har opplevd at flere velger å gå i veibanen i stedet for på fortauet da gangveien har vært dårlig brøytet eller strødd. Det er svært alvorlig, mener han.

Blir bøtelagt for mangler

Eva Solvi i Statens vegvesen i Trøndelag er ikke fornøyd med brøytingen som blir gjort i regionen. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Engstrøm bruker et nettbrett for å dokumentere og laste opp bilder av feiltrinnene han finner.

Dette gjør han for å gi beskjed om feiltrinn til underentreprenørene, og gi dem en sjanse til å fikse opp i det før de eventuelt blir bøtelagt. I fjor skrev vegvesenet bøter for snaue åtte millioner kroner på landsbasis, hvor Trøndelag sto bak tre av millionene.

– Vi ser at de har bedre utstyr og er raskere ute nå, så de er på vei i riktig retning. Det er ikke sånn at vi er kjempefornøyd i år heller, men det er bedre enn i fjor, forklarer Eva Solvi som er sjef for vegavdelingen i Sør-Trøndelag.

Roma ble ikke bygget på en dag

Som regel fryser veiene på i løpet av natta, så når folk våkner på morgenen og skal kjøre til jobb, er det fortsatt flere veier som ikke er strødd. Da ringer de til vegvesenet og klager på dårlig vedlikehold.

– Det tar timevis å skulle strø alle veiene i området. Bare denne strekningen vi står på nå vil jeg tippe det tarv rundt tre timer å strø ferdig, forklarer Terje Engstrøm.

Ikke vant med glatte veier

Han mener veitypen har mye å si for hvor glatt det blir, og hvor mye det fryser på. Speilblanke veier skaper alltid trafikkork, og Engstrøm mener det kan ha en sammenheng med at bilistene ikke er vant med å kjøre på glatta.

– Mange er vant med å kjøre på bare veier, og da får de seg en overraskelse når det plutselig fryser til, sier ingeniøren i Statens vegvesen.