Flere personer til sykehus etter kollisjon

Det opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i Sør-Trøndelag politidistrikt til NRK.

Ulykken skjedde ved Mjønes i Snillfjord. Politiet fikk melding litt før klokken 09.00 mandag morgen.

Redusert framkommelighet

– Tre ambulanser rykket ut. Det var flere av de involverte som klaget på smerter, men ingen er kritisk skadd, sier Handegard klokken 09.21.

– Fire personer er kjørt i ambulanse til Orkdal sykehus for undersøkelser, sier politiet klokken 09.41.

Klokken 10.30 opplyser politiet at de skadde blir kjørt videre til St. Olavs Hospital i Trondheim for videre undersøkelser.

Ett kjørefelt er sperret på stedet, men det er mulig å passere. Politiet dirigerer trafikken på stedet.

Bilberging er bestilt.

Fikk sleng

Politiet opplyser klokken 10.00 at ulykken skjedde som følge av at personbilen fikk sleng på snø/slaps, og at den kolliderte med varebilen.