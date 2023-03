Da feilen ble oppdaget i forrige uke, hadde totalt ni kunder brukt den aktuelle sengen hos én av kjedens solstudioer i Trondheim.

Ei jente i tyveårene var blant disse.

Hun ønsker ikke å stå fram med navn eller bilde, men deler gjerne historien sin.

– Solariet var noe varmere enn vanlig på venstre side. Dette førte til at jeg snudde meg litt bort, samt skrudde ned ansiktssolen, sier hun til NRK.

Verken hun eller Brun & Blid på Solsiden ble klar over at noe var alvorlig galt før dagen etter.

Da ble det oppdaget at et filter som skulle beskytte ansikt og overkropp fra sterke UV-stråler hadde blitt borte. Selv sier ledelsen i Brun & Blid at de har blitt ofre for hærverk.

Andregradsforbrenning

Jenta i tyveårene fikk konstatert andregrads forbrenning og kraftig solforbrenning i både ansiktet og brystpartiet etter besøket.

I tillegg til andregradsforbrenning sliter hun også med nedsatt allmenntilstand, høy feber og kvalme.

En uke etter hendelsen må hun fortsatt holde seg hjemme fra både skole og jobb.

Adresseavisen har også omtalt saken.

Har kontaktet alle kunder

Brun & Blid ble først varslet om feilen av en kunde som mente at hen hadde blitt solbrent.

– Nesten ingen blir solbrent hos oss. I 99 prosent av tilfellene hvor det skjer så er det kremer, såper eller ulike medisiner som fører til det. Derfor var vi først helt sikker på at det var dette, sier daglig leder i solariekjeden, Thorbjørn Frantzen, til NRK.

Da kunde nummer to ringte med samme problem, ble han bekymret.

– Da tenkte vi: «Hallo! Her er det noe galt med solen!».

Det er en sikkerhetsmekanisme ved solariene, som gjør at de skal kobles fra hvis UV-filteret fjernes. Men Frantzen opplyser til NRK var det også gjort hærverk på disse, slik at mekanismen ikke fungerte.

Han sier at ledelsen nå skal ha vært i kontakt med alle kundene som brukte solariet som ble utsatt for hærverk, før det ble avslått.

Jenta NRK har snakket med bekrefter at hun er i dialog med Brun & Blid.

Da kunde nummer to ringte med samme problem, ble daglig leder Thorbjørn Frantzen i Brun & Blid bekymret. Foto: Kristian Ervik / NRK

Kritisk til at det ikke ble oppdaget tidligere

Lill Tove Nilsen er fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Hun stiller seg kritisk til at en feil som dette ikke blir oppdaget raskere.

– Dette er jo ubetjente steder. Og vi i myndighetene synes jo ikke at det er helt greit at flere kunder rekker å bli brent før dette blir oppdaget.

Frantzen hos Brun & Blid sier at selv om sentrene er ubetjent, så er det ikke mangel på vedlikehold.

Ifølge han er det også vektere innom senteret på Solsiden flere ganger om dagen.

Dersom noen oppholder seg på en av de private rommene uten å bruke solen så skal en alarm gå av til vekterne.

Gjerningspersonen skal ha vært innom for kort tid til at denne gikk av.

Fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Lill Tove Nilsen, sier myndighetene ikke synes det er positivt med ubetjente solstudioer. Foto: DSA

Skal ha bilde av gjerningsperson

Lederen av solariekjeden sier at fokuset nå ligger på å følge opp kundene og se hva som kan gjøres videre.

– Vi skal nå ha et bilde av personen. Saken er anmeldt og det er opp til politiet nå. Det viktige er at fakta kommer på bordet så det går an å gjøre handlinger for framtiden.

Jenta i tyveårene er nå på bedringens vei, men er helt klar på en ting – hun vil ikke benytte seg av solarium i fremtiden.

Fagdirektøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) støtter denne beslutningen.

– Hvis du virkelig blir forbrent så er det jo en skade som blir værende og du kommer nok til å være mer følsom for videre eksponering. At du må være forsiktig i sola i betydelig tid etterpå er nok helt sikkert!

Hun legger til at Brun & Blid nå også må varsle om saken til direktoratet. Noe de er pliktig å gjøre ved slike uhell ifølge strålevernforskriften for solarievirksomhet.