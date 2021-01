Flere måneder lang ventetid for oppkjøring – Ayoub må si ifra seg jobben

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skal jobbe med å kjøre ut mat fra en restaurant og da må jeg har førerkort, sier Ayoub Sadighi til NRK.

Men pågangen for å få time til oppkjøring er nå så stor at både han og mange andre må vente i månedsvis før de får kjøre opp.

Mister jobbtilbud

For Sadighi er konsekvensen ekstra stor. Han har fått tilbud om fast jobb ved en restaurant. Men her skal han kjøre ut mat til kundene og er helt avhengig av førerkort for å gjøre jobben.

– Det er ikke bra at ventetida er så lang, sier en frustrert Sadighi, som altså på grunn av dette må si fra seg jobben han har fått tilbud om.

Ifølge kjørelærer Inge Kristensen er han etter flere kjøretimer ved kjøreskolen i Orkland nå klar for oppkjøring. Men første ledige time er i slutten av mars. Og han er ikke den eneste som må vente lenge.

– Ventetida på ledige timer varierer. Men den kan være oppe i tre, fire og fem måneder, sier Kristensen

KAMP OM TIMENE: Når det ledige timene for oppkjøring legges ut hver onsdag i Trøndelag er det kamp mellom trafikkskolene om å få dem. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Verst rundt storbyene

Ifølge Autoriserte trafikkskolers landsforbund er det betydelig frustrasjon over lange ventetider mange steder i landet. Verst er det rundt de store byene.

I Bergen må man i snitt vente i godt over to måneder på å få tatt førerprøven, opplyser Ingrid-Helen Husa, som er avdelingsleder ved Wright trafikkskole avdeling Bergen.

– Det er utfordrende. Ledige timer til førerprøven legges ut mandag i Bergen og enkelte ganger får vi faktisk ikke bestilt en eneste time, sier Husa til NRK.

Trafikkskolen har også avdeling i Oslo og der er ventetida nesten den samme, ifølge regionleder Erik Andersen.

14.000 oppkjøringer avlyst: – Må flytte hvis jeg ikke får tatt lappen

Han har forståelse for at det er ventetid og mener trafikkstasjonen i Oslo gjør så godt de kan. Men at de sliter med mange som er i karantene og at det derfor er utfordrende å ta igjen førerprøvene som ble utsatt under nedstenginga.

I Midt-Norge legger Statens vegvesen ut ledige oppkjøringstimer 10 uker fram i tid hver onsdag. Da er det kamp om de få ledige oppkjøringstimene og først til mølla som gjelder.

Det er ei ordning kjørelærer Kristensen kaller «joker nord».

– Da er alle trafikkskoler i Midt-Norge inne samtidig for å bestille. Nettet krasjer og det kan være at vi får noen førerprøver hvis vi er heldige, sier han.

FÅ LEDIGE TIMER: timer til førerprøven legges ut mandag i Bergen og enkelte ganger får vi faktisk ikke bestilt en eneste time, sier Ingrid-Helen Husa, som er avdelingsleder ved Wright trafikkskole til NRK. Foto: NRK

Mangler sensorer

Ved Statens vegvesen opplyser de at det er flere grunner til at de sliter med å ta unna førerprøvene. De har også nå lengre ventetid enn kravet som er satt til dem. Mangel på sensorer er en av årsakene.

– Vi har sensorer som er i risikogruppa og vi har sensorer som blir satt i karantene av ulike årsaker. Alt dette påvirker sensorkapasiteten, sier Elin B. Gundersen som er seksjonssjef i trafikantavdelingen ved Statens vegvesen i region Midt.

Smittesituasjonen i landet har også ført til strenge restriksjoner ved gjennomføringa av førerprøven. Ved flere trafikkstasjoner er de på oransje nivå. Det innebærer blant annet bruk av munnbind under prøven og at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve.