Flere leaser bil: – Det har tatt helt av

– Sist måned var 80 prosent av bilene vi leverte ut leasingbiler. Det er leasing det går i for tiden og det har tatt helt av, sier Steinar Jonassen, salgssjef for Nybil ved Nardo bil på Tunga i Trondheim.

Måten vi handler ny bil på er i sterk endring. Trenden med å lease i stedet for å kjøpe øker kraftig. Han merker at mange kunder nå vil lease en bil som de har i tre år før de leverer den tilbake.

– Det går på forutsigbarheten det å kunne levere ifra seg bilen etter tre år. Teknologien går raskt, og folk føler en usikkerhet rundt diesel eller bensin, batteridrift eller ikke. Da velger de den enkle løsningen, så tar vi over ansvaret etter tre år.

Plakat for leasingtilbud på en Volvo hos Nardo bil avdeling Tunga i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sterk endring

I 2017 ble det solgt over 158.000 nybiler i Norge. Over 34 000 av disse var leaset. Det er en økning på 31, 8 prosent fra året før, viser tall fra Finansieringsselskapenes Forening og Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Bjørn Krogstad som er styreleder i Trøndelag Bilbransjeforening og daglig leder i Strandveien Auto, mener måten folk handler bil på er i sterk endring.

– Jeg tror dette bare er økende, og at det kommer av et marked som stadig endrer seg. Det blir flere hybrid- og elbiler, og kundene er mer usikre på fremtiden i forhold til hva verdien på bilen deres er om tre til fire år, sier styrelederen i Strandveien Auto som solgte hver tredje bil av typen leasing i 2017.

Styreleder i Strandveien Auto, Bjørn Krogstad tror flere og flere velger å lease bil. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Stor valgfrihet

Bilkunde Thomas Wiggen er innom bilbutikken i Trondheim, og er ikke tvil om han skal leie eller eie.

– Det blir leasing uten tvil. Det er fleksibelt og det gir stor valgfrihet. Jeg bytter bil relativt ofte og da har du mye større fleksibilitet enn om du kjøper, sier Wiggen.

Bilkunde Thomas Wiggen velger heller å lease bil enn å kjøpe. Her med salgssjef for Nybil ved Nardo bil, Steinar Jonassen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Farene

Men bytter du bil ofte, står du likevel overfor noen farer hvis du skal lease.

– Mange tror at de leier mens de leaser, og det er jo feil. Man har jo en vedlikeholdsplikt som mange ikke er klar over. Etter man har leaset så må man levere inn bilen i god stand, og det er det jo mange som har ulike meninger om hva er, sier styreleder i NAF Sør-Trøndelag, Jan Olav Haarsaker.

Han tror ikke at leasing passer for alle og enhver.

– Jeg vil ikke anbefale det for alle. Det koster mer å lease enn og kjøpe, så man må se litt på behovene man har. Hvis man har penger til å eie selv, så lønner jo det seg, sier NAF-styrelederen.