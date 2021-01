Flere kommuner ber innbyggere teste seg for mutert virus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stjørdal kommune i Trøndelag var tidlig ute med oppfordring om at innbyggere som hadde vært i Nordre Follo eller nabokommunene de siste 14 dagene skulle teste seg.

Beslutningen ble tatt allerede fredag kveld. Kommunedirektør Tor Jakob Reitan opplyser at Stjørdal kommune bestemte dette for å ligge i forkant av situasjonen.

Etter at oppfordringen gikk ut ble legevakta i Stjørdal ringt ned av folk som ville bestille time for testing, eller stille spørsmål. Pågangen ble så stor at kommuen måtte henvise innbyggerne til nettbestilling.

Flere kommuner ber om testing

Også de trønderske kommunene Steinkjer og Malvik var tidlig ute med å be personer som hadde vært i Nordre Follo eller nabokommunene teste seg.

Kommuneoverlegen i Grimstad, Vegard Vige, ber alle som har kommet fra Oslo-regionen den siste uka om å teste seg. Han ønsker testing selv om de reisende ikke har symptomer.

BER OM TESTING: Vegard Vige, kommuneoverlege i Grimstad, mener man bør teste reisende fra Oslo-regionen, selv om de ikke har symptomer. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Arendal kommune oppfordrer alle som har vært i Oslo eller kommunene rundt i løpet av de siste ti dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig.

Det er påvist tre tilfeller av det muterte viruset i Agder, opplyser FHI. En av personene er hjemmehørende i Kristiansand. Ifølge kommunen er testen tatt for mer enn to uker siden, og personen er derfor ikke lenger smitteførende.

Foreslår å stende landegrensene

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath i Lindesnes foreslår å stenge alle landets grenser for innreise i en kort periode, for å begrense koronasmitten.

Han mener en kort stenging av grensene vil være et bedre tiltak enn å be folk la være å besøke hverandre.

For å begrense spredningen av det muterte koronaviruset stenger Sørlandet sykehus for besøk fra Oslo-regionen.

– Når det er snakk om utbredelse av et mutert virus, som kan være mer smittsomt, er det viktig at vi er aktsomme og på vakt. Vi må sette i gang rutiner som sørger for at viruset ikke får fotfeste på sykehuset eller i Agders befolkning, sier fagdirektør Susanne Hernes til NRK.

STENGER FOR BESØK: – Vi må sørge for at dette viruset ikke får fotfeste på sykehuset, sier Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus, som stenger for besøk fra Oslo-regionen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lørdag ettermiddag ber Helse Nord-Trøndelag sykehusansatte som har vært i Oslo-området om å teste seg. De må holde seg hjemme fra jobb frem til de har avlagt et negativt prøvesvar. De må også testes og være hjemme hvis de har familiemedlemmer i samme husstand som har vært i Oslo eller Follo-kommunene.

Utvider testkapasiteten på flyplassen

Stjørdal kommune vedtok lørdag formiddag å utvide testkapasiteten ved Trondheim lufthavn Værnes. I tillegg til testing av utenlandsreisende, vil kommuen teste passasjerer fra Østlandet.

Både reisende fra Gardermoen og Sandefjord blir nå bedt om å teste seg på Værnes.

Kommune opplyser at de samarbeider med flyselskapene og Avinor om dette. Flypassasjerene får informasjon før avstiging og i ankomsthallen.

Oppfordringa fra kommunedirektøren er klar:

– Du må teste deg på Værnes. Du gjør ditt og vi gjør vårt for å hindre villsmitte.

VÆRNES: Stjørdal kommune har utvidet testkapasiteten ved Trondheim lufthavn Værnes. Nå tester de ikke bare utenlandsreisende, men også passasjerer fra Østlandet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Et særskilt ansvar for Midt-Norge

Reitan sier at Stjørdal kommune, som vertskap for Trondheim lufthavn Værnes, har et særskilt ansvar for hele Midt-Norge. Han sier tiltakene gjøres for å hindre at mutert virus sprer seg i regionen.

Også reisende som kommer med tog eller bil fra Oslo-området blir bedt om å teste seg.

Tor Jakob Reitan opplyser at det er en tett dialog mellom kommunedirektører og kommuneoverleger i området. Flere tusen mennesker reiser daglig mellom Stjørdal, Malvik og Trondheim.

TIDLIG UTE: Stjørdal kommune var raskt ute med å oppfordre innbyggere som har vært i Nordre Follo eller nabokommunene om å teste seg. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Krisemøte i Trondheim

Lørdag formiddag møttes også krisestaben i Trondheim kommune for å diskutere saken.

Etter møtet gikk kommunen ut med en anmodning. De ønsker at alle tilreisende fra de ti kommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset skal teste seg.

Det gjelder også personer som har hatt besøk fra dette området.

Kommuen ber disse gruppene begrense sosial kontakter til et minimum.

«Søringkarantene» kan være et virkemiddel

Nordnorske kommuner ble beryktet da de innførte «søringkarantene» i mars i fjor. Da var det Tromsø kommune som først innførte et påbud om at alle reisende fra Sør-Norge skulle i karantene, for å begrense smitten og skjerme kapasiteten på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen var en av dem som gikk i bresjen for å opprettholde denne karantenen. Når han nå ser hva som skjer på Østlandet, innrømmer han at tankene har vandret dit på nytt.

– Det er ikke noe vi vurderer sånn umiddelbart. Men samtidig har vi iverksatt det tidligere, og vi mener det kan være et virkemiddel som er nødvendig, sier Wilhelmsen.

KAN BLI «SØRINGKARANTENE»: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener de foreløpig har god kontroll, men at «søringkarantene» kan være et virkemiddel. Foto: Terje Pedersen

Foreløpig er Nord-Norge «godt skodd». Det er lite smitte, og de som lander i Tromsø fra steder med mye smitte også innenlands oppfordres til å teste seg innen fem dager.

– Vi har ikke behov for en ekstra kontroll nå. De eneste nye smittetilfellene her er importsmitte, og de testes på flyplassen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber folk holde seg unna kommuner med mutert virus. Selv om smitten er lav i nord, er helsepersonell utslitt.

Hammerfest og Sør-Varanger oppfordrer også alle som har reist til Sør-Norge om å teste seg når de kommer hjem.