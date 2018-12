– Det ble verre og verre. Lønnen ble forsinket, feriepenger kom ikke. Arbeidsgiver lovte at alt var på stell. Vi fant til slutt ut at det var usant, alt sammen.

Glenn Gudmundsen oppdaget etter hvert at pengene ikke ville komme. Snekkerfirmaet han jobbet for hadde aldri papirene i orden, og Gudmundsen måtte ta saken til retten for å få utbetalt den lovpålagte pensjonen.

Finanstilsynet har ikke kontroll

De fleste private arbeidsgivere skal spare opp tjenestepensjon for sine arbeidstakere, etter at loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført 1. januar 2006. Useriøse bedrifter spekulerer i å ikke utbetale denne pensjonen, og arbeidstakere glemmer å sjekke om de får pengene de har krav på.

Dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Ekspandér faktaboks De fleste private arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgiver skal sette av minst to prosent av lønnen til pensjonssparing, og dette kommer i tillegg til den skattefinansierte alderspensjonen man får gjennom folketrygden. Kravet om OTP gjelder for foretak som faller innenfor minst én av disse kategoriene: det er minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk Offentlige ansatte sparer opp tjenestepensjon i en egen pensjonsordning. Kilder: Regjeringen.no og Finanstilsynet

Hvor mange bedrifter og ansatte det er snakk om er det ingen som vet. Det er derfor mulig at mange nordmenn havner i samme situasjon som Gudmundsen.

Finanstilsynet er den nasjonale tilsynsmyndighet på feltet. De skriver til NRK at tilsynet ikke kontrollerer aktivt om pensjonsplikten oppfylles. De reagerer kun dersom en bedrift blir klaget inn.

Det er derfor trolig snakk om store mørketall.

– Vi vet at det er bedrifter i Norge som driver ulovlig, som verken betaler skatt eller moms, og ikke tegner forsikring. Disse har antageligvis ikke ordnet tjenestepensjon for sine ansatte. Det er et omfang av dette, det er vi nok smertelig klar over, sier Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Kan være snakk om 200.000 arbeidstakere

Av 197.000 bedrifter i privat sektor, er det 77.000 som ikke betaler obligatorisk tjenestepensjon, viser tall fra SSB og Finans Norge. Ikke alle har krav om å utbetale OTP. Ingen vet med sikkerhet hvor mange som bryter loven.

OTP er særlig viktig for lavtlønnede og kvinner, sier Fafo-forsker Jon Hippe. Han er en av landets fremste forskere på pensjon, men kan ikke gi tall på hvor mange bedrifter som sniker seg unna. Han tror ikke det er snakk om så mange som hundre tusen arbeidstakere.

– Men man kan ikke utelukke at det er noen titalls tusen som burde fått ekstra pensjonssparing, men som ikke får det.

Fellesforbundets daglige leder, Dag Henning Odnes, opererer med et høyere estimat enn Fafo-forskeren.

– Det er rundt 200.000 arbeidstakere jeg gjerne skulle sett det ble redegjort for.

Hva tenker du om at det kan være 200.000 personer som skulle hatt tjenestepensjon, men som ikke får det?

– Det er jo forferdelig, sier Odnes.

Nesten alle brøt loven

I Trondheim tok byggebransjen selv grep. 31 bedrifter ble sjekket av Finanstilsynet, etter tips fra Byggebransjens Uropatrulje. 28 av disse betalte ikke OTP, og brøt dermed loven. Vidar Sagmyr i uropatruljen frykter antallet useriøse arbeidsgivere er svært høyt.

– Så mange lovbrudd indikerer store mørketall. Alle bedriftene vi tipset om ble kjennetegnet av at de hadde utenlandske, ufaglærte og i stor grad uorganiserte arbeidere som ikke kjente sine egne rettigheter, sier Sagmyr.

Han mener Arbeidstilsynet burde fått oppgaven med å kontrollere at landets bedrifter har tjenestepensjonsordning.

– Alt det ikke er tilsyn på kan man jukse med.

Slike besparelser og unndragelser kan vri konkurransen til fordel for de useriøse aktørene, sier Arbeidskriminalitetssenteret i Trondheim. Sagmyr forteller at bedriftene som blir avslørt gjerne slår seg konkurs, og deretter starter på ny med annet navn.

– Det er dessverre standarden, sier Sagmyr.

Snekker Glenn Gudmundsen skulle ønske kollegaene var mer opplyste om egne rettigheter.

– Disse tingene er viktige. Jeg ser at spesielt de yngste i jobben ikke tenker at OTP er viktig. Men det er det, fra dag én.