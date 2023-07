– Vi ser svært alvorlig på denne saken, og vårt fokus nå er å få raskest mulig oversikt og ivareta berørte pasienter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

Fredag ga St. Olavs hospital beskjed om en systemfeil i den mye omtalte Helseplattformen som har gjort at prøvesvar ikke kom fram.

I 853 undersøkelser har ikke svaret kommet fram til legen som bestilte undersøkelsen. Det er snakk om bildediagnostiske undersøkelser og patologiprøver. Tallene på blodprøver og andre undersøkelser har man ikke enda.

Oversikten over feilede meldinger om prøvesvar strekker seg tilbake til november 2022. Det var da sykehuset tok i bruk Helseplattformen.

Var ikke à jour med feilkø

Meldingen om prøvesvarene har havnet i en intern feilkø i Helseplattformen for manuell oppfølging, skriver de i en pressemelding. Feilkøen har hatt mange feilmeldinger som de ikke har vært à jour med å håndtere.

Administrerende direktør i Helseplattformen, Trond Utne, sier de beklager saken på det sterkeste. Foto: Morten Waagø / NRK

Dessverre har en liten andel av feilmeldingene vist seg å være varsler som ikke har kommet frem til mottaker, skriver de videre.

– Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har vært à jour med å følge opp disse feilkøene og de konsekvensene dette har medført for oppfølgingen av de berørte pasientene. Vi ser svært alvorlig på det som har oppstått, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Trond Utne.

Han sier at de nå går gjennom sine rutiner for å sikre at dette ikke skjer på nytt.

Går gjennom alle prøvesvar

– Vi gjennomgår nå alle prøvesvar, og for majoriteten vurderes ikke forsinkelsen å påvirke behandlingsforløp og prognose, sier Aasved.

Hun sier mange av pasientene allerede har blitt ivaretatt. Enten ved at de har vært til kontrolltime eller har etterlyst prøvesvar.

Sykehusdirektør ved St. Olavs hospital sier at de ser svært alvorlig på saken. De skal nå følge opp de pasientene denne saken ha hatt konsekvenser for. Foto: Morten Waagø / NRK

Resultatene har vært tilgjengelig i pasientens journal, men legene har ikke fått varsel om at svaret har kommet.

– Det har medført at nødvendig oppfølging av prøvesvarene hos en del pasienter ikke er igangsatt. Dessverre er det identifisert noen pasienter der forsinkelsen kan få alvorlige konsekvenser, sier Aasved.