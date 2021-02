Flere heimer langs Stjørdalselva er evakuert

Det har dannet seg store ispropper og issvuller i elva.

Det er mildvær og nedbør og politiet regner med at elva vil stige.

Seks boenheter er evakuert, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Det mest kritiske området per nå er strekningen fra Hegramo bru ned til Ertsgaard. Vi venter at vannet og isen vil stige utover kvelden og natta, sier politiets innsatsleder Veronika Hammer i pressemeldingen.

Kommunen utelukker ikke langvarig evakuering

Stjørdal kommune opplyser at Værnesregionen brann- og redningstjeneste i løpet av dagen vært oppe med en drone for å få oversikt over situasjonen.

«Dronebilder har gitt oss verdifull informasjon i videre planlegging av beredskapsarbeidet. Vi har i løpet av dagen vært i kontakt med Nord-Trøndelag El verk (NTE) for å få oversikt over vassføringen i Stjørdalselva og status på magasinfyllingene overfor isproppen.», skriver kommunen i sin pressemelding.

Politiet ber folk om å holde seg unna elva.

FINNER NYE LØP: Stjørdalselva er i ferd med å finne seg nye løp etter hvert som ismassene blokkerer vannet. Foto: Arne Kristian Gansmo / nrk

De seks boenhetene vil være evakuert fram til mandag klokka tolv, men dette kan bli forlenget, opplyser kommunen.

Ny vurdering tas i løpet av mandag formiddag.

Politiet sier søndag kveld at situasjonen er under kontroll, men at de sammen med brannvesenet og kommunen kontinuerlig overvåker situasjonen.

Kommunen vil i samarbeid med politiet kjøre patruljer i området natten gjennom for å ha kontroll på situasjonen.

Kommunen vil også bistå ved behov for ytterligere evakueringer.

Ber folk om å trekke unna

I løpet av dagen har nødetatene observert skuelystne som har trukket mot elva og ismassene.

– Politiet ber innstendig om at publikum utviser forsiktighet og er seg sitt ansvar bevisst. Ikke trekk ut på islagte områder eller i nærheten av elva, sier Hammer.

IS HOPER SEG OPP I ELVA: Mye is har samlet seg i Stjørdalselva, blant annet her ved Forra bru. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Utover ettermiddagen og kvelden søndag har det kommet meldinger om flere stengte veier i tilknytning til flere vassdrag andre steder i Trøndelag.

Både i Overhalla, Steinkjer og Verdal har det vært stengte fylkesveier søndag.

I Verdal har veien over til Sandvika i Sverige vært stengt søndag kveld på grunn av store ismasser, melder Vegtrafikksentralen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også den store elva Namsen er full av is som skal forflytte seg ned elva i mildværet.