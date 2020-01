– Konflikten bidrar helt klart til å svekke Oppdal som turistdestinasjon, sier Steinar Furnes.

Han er daglig leder i Visit Oppdal som blant annet driver turistkontoret i fjellbygda. Furnes forteller at de der får flere telefoner med spørsmål om hvilke skiløyper som er stengt fordi folk har hørt om konflikten.

– Dette er veldig trist og negativt for bygda og jeg håper vi får løst denne konflikten fortest mulig, sier Furnes.

Høyesterettsdom

Kjernen til bråket i Oppdal er en mangeårig konflikt om den åtte kilometer lange vegen til Gjevilvasshytta skal brøytes eller ikke. Et flertall blant grunneierne ønsker at det skal være skiløype på vegen til det som er Norges eldste turisthytte.

BRØYTA: Det er denne vegen som skaper konflikt. Nå er den brøyta, mens svært mange ønsker skispor på den. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Et mindretall vil derimot ha begge deler - både skiløype og brøyta veg. De har også loven på sin side. En høyesterettsdom gir nemlig grunneierne full rett til å brøyte Gjevilsvassvegen.

– Det kan godt være skiløype på vegen i dag. Men jeg vil ha retten til å bruke vegen hvis jeg trenger den fram i tid. Skiløype og næringsveg må deles og vi må få til en skiløype utenom vegen, sier grunneier Nils Petter Hårstad.

Er redd skituristene vil forsvinne

Men han har mange imot seg. Både hytteeiere, turister og oppdalinger ønsker at det skal være skispor slik at de kan gå den åtte kilometer lange turen inn til turisthytta på ski - en løype som for mange er inngangsporten til Trollheimen.

Grunneier Arne Ivar Bakk er redd skituristene vil forsvinne når en av Trøndelags mest populære skiløyper ikke er der.

– Det er det beste vi har å tilby turistene våre om vinteren. En bilfri dal med den fine skiløypa som gagne alle inn til Gjevilvasshytta, sier Bakk.

INNGANGSPORTEN: For mange er Gjevilvassveien inngangsporten til Trollheimen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Har krangla i over ti år

Kommunen har forsøkt å finne alternative traseer til den omstridte løypa både på over- og nedsiden av vegen. Men har ikke lykkes.

– En øvre trase vil ikke sektormyndighetene godta og ved en nedre trase er det flere grunneiere som ikke vil ha løype over sin eiendom. Dessuten er det en trang dal, sier Oppdals-ordfører Geir Arild Espnes.

Folk i skikommunen har krangla om denne skitraseen i over ti år. Nå har konflikten tilspissa seg ytterligere ved at et svært populært turrenn blir avlyst. Årsaken er at grunneiere ikke ønsker skiløyper på sin eiendom.

– Splitter folket

– Å ha store arrangement i Oppdal er svært viktig for hotellene, butikkene og en rekke andre som driver næringsliv i bygda. En avlysing av det tradisjonsrike turrennet Enern får derfor store negative konsekvenser, sier Steinar Furnes i Visit Oppdal.

Også folk NRK møter i sentrum av Oppdal er lei av den langvarige konflikten i bygda.

KONFLIKTEN ER FORFERDELIG. Det sier oppdaling og skiløper Solveig Foshaug. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Denne konflikten synes jeg er forferdelig. Den splitter folket tror jeg, og turistene uteblir kanskje også, sier Solveig Foshaug.

Sammen med Ingrid Høyvik er hun en flittig bruker av de mange fine løypene i Oppdal. Og begge håper at man etter hvert får til en løsning slik at det igjen blir skiløype til Gjevilvasshytta.