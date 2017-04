Flere fikk bøter i trafikkontroller

Åtte fikk bot for å ha kjørt for fort i ei 30-sone i Ranheimsvegen i Trondheim. En mann i 30-årene ble anmeldt for å ha kjørt i 95 km/t uten gyldig førerkort i ei 70-sone i Stjørdal, og en bil ble avskiltet i Verdal for manglende forsikring.