Torsdag klokka 06.40 fløy Wizz Air for første gang innenriks i Norge. Turen gikk fra Oslo til Trondheim.

Flere steder i landet demonstrerte Pilotforbundet.

– De har hindret folk i å organisere seg. De driver med sosial dumping som ikke hører hjemme i Norge, sier leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether til NRK.

Han og mange andre møtte torsdag opp på Gardermoen for å demonstrere mot Wizz Airs oppstart i Norge.

Mange reagerer på selskapets holdninger, blant annet til fagforeninger. Pilotforbundet mener selskapet hindrer folk i å fagorganisere seg.

Ber politiet etterforske selskapet

Aksjonene mot Wizz Air skjer på flyplassene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.

Pilotforbundet har også bedt politiet engasjere seg i selskapets oppstart i Norge.

– De må se om vilkårene Wizz Air tilbyr, er nok for å brødfø seg i Norge. Ryanair måtte justere opp lønnsnivået på Rygge da de hadde base der, for de hadde ikke råd til å livnære seg i Norge. Så det er dette vi ønsker at politiet skal se på.

Wizz Air, som kommer fra Ungarn, har selv uttalt at det er opp til de ansatte selv om de ønsker å organisere seg. De mener de ikke hindrer fagorganisering.

Holsether mener dette bare er tomme ord.

– Vi har ingen grunn til å anta at de har endret holdning på dette punktet.

BODØ: Også i Bodø demonstrerte Pilotforbundet mot Wizz Air. Foto: Gisle Forland / NRK

Wizz Air gleder seg

Selv om mange viser misnøye mot selskapet, sier kommunikasjonssjef Andreas Rado at dette er en stor dag.

– Vi er veldig begeistret for at vi i dag starter vår innlandsflyging i Norge. Wizz Air tilbyr konkurransedyktige tjenester til våre norske kunder, skriver Rado i en e-post til NRK.

Han skriver også at interessen har vært stor og at salget av reiser har gått bedre enn de hadde sett for seg.

Kritikken om motstand mot fagorganisering mener han ikke gir et riktig bilde.

– Wizz Air oppfordrer våre ansatte til å snakke høyt og fortelle selskapet sine meninger. Vi ønsker en åpen og ærlig kultur som har vist seg å være vellykket blant våre kolleger, skriver Rado i e-posten.

I GANG: Wizz Air startet torsdag oppe sine flyging innenriks i Norge. Her har et Wizz Air-fly landet på Værnes Lufthavn. Foto: Morten Andersen / NRK

Vil opprette baser i Norge

Selskapet har også fått kritikk for å ikke opprette baser i Norge. Nå bekrefter Luftfartstilsynet at Wizz Air har søkt om dette.

– Luftfartstilsynet har bedt Wizz Air om informasjon vedrørende om de skal etablere én eller flere baser i Norge. Wizz Air bekrefter at de vil etablere to baser i Norge. De har også bedt om et møte med Luftfartstilsynet, skriver fagdirektør Wenche Olsen.

Olsen sier dette vil gi de muligheten til å se hvordan selskapet behandler sine ansatte.

– Når Wizz Air etablerer base i Norge vil Luftfartstilsynet få en rolle som arbeidstilsyn for flygende personell tilknyttet disse basene, skriver Olsen.

Forventer mye av Wizz Air

Torsdag klokka 07.40 landet det første flyet fra Wizz Air i Trondheim. Klokka 13.30 lander et nytt. Også da blir det demonstrasjoner.

– Vi syns det er positivt at de oppretter base her, men da forventer vi at de følger norske arbeidslivsregler. Det vil si at de ansatte i Norge skal få organisere seg, sier Stian Kvam.

Han er nestleder i Pilotforeningen. Kvam sier de er ikke er redd for konkurransen, men er opptatt av at arbeidslivsreglene må være like i norske flybransje.

– Det er fri flyt av arbeidskraft, men det kan ikke være fri flyt av arbeidsvilkår.