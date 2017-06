Flere bodde ulovlig i et kontorbygg

Da Brannvesenet kom på befaring i et lager- og kontorbygg i Trondheim etter en bekymringsmelding fra politiet, oppdaget de at flere personer hadde bodd i bygningen.

– Det så ut som det var tilrettelagt for varig opphold og overnatting i bygget. Det var innredet til overnatting av fem til sju personer, sier brannmester på forebyggende avdeling, Odd Roar Husbyn, til NRK.

Bilder fra en senere befaring viser at det var ovner liggende løst på gulvet, muligheter for dusj og kjøkken med kjøleskap og mikrobølgeovn.

Del av en etterforskning

Ivar Koteng driver en rekke selskaper i Trondheim, blant annet Koteng Eiendom og Koteng Bolig. Foto: Morten Andersen / NRK

Det er Koteng Eiendom som eier det store lager- og kontorbygget på Lade i Trondheim. Bygget har lenge vært leid ut til byggefirmaet, Selvbyggern AS.

Politiet vil foreløpig ikke uttale seg i saken fordi tilsynet er en del av en større etterforskning, men påpeker at det ikke er Koteng Eiendom som etterforskes.

Byggeier, Ivar Koteng, er en av Trondheims store eiendomsbesittere. Han ble svært overrasket da han fikk se at deler av lageret som han eier var soveromsinnredet.

– Vi vet egentlig svært lite. Vi vet at vi eier bygget og på en kontroll så fant vi noen senger. Det er det vi vet, sier Koteng til NRK.

Arbeidstilsynet vil også vente med å uttale seg i saken til etterforskninga er ferdig.

Det var innredet med både kjøleskap og mikrobølgeovn. Foto: Fra befaringsrapporten

– Brukte lageret til tørking

Etter funnet begjærte Koteng utkastelse av Selvbyggeren AS. I dommen fra Trondheim tingrett går det frem at Selvbyggern forklarte at sengene stod der fordi de skulle tørkes.

På direkte spørsmål i retten opplyste de at de ikke hadde behov for å tørke selve stålsengene, men at sengene står der fordi det ikke var andre måter å få tørket sengetøyet på. Dette trodde ikke retten på, og dømte dem derfor tvangsutkastet.

NRK kontaktet Selvbyggerns ledelse, men de ville ikke stille til intervju. De skriver i en e-post at de ikke har leid ut bygget eller gitt samtykke til overnatting. De skriver også at de ikke kjenner til at tilsynet som politiet gjorde skal være en del av en større etterforskning.

Flere tilfeller

Flere panelovner var ikke hengt opp og det var mange åpne koplinger av elektriske kabler. Foto: Fra befaringsrapporten

Arbeidstilsynet mottar en god del tips om boligforhold som ikke er i tråd med arbeidsmiljølovens regler.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi jevnlig erfarer at innkvarteringen har en standard som er langt fra tilfredsstillende både når det gjelder branntekniske forhold og elsikkerhet. I disse sakene er vi helt avhengig av et godt samarbeid med både brannvesen og bygningsmyndigheter, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Midt-Norge Jan Erik Rinnan.

– Slike overtredelser er alvorlig fordi det kan gå på liv og helse løs for de det gjelder, sier han