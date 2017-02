Flere biler i grøfta på glatte veger

I Melhus har en bil kjørt av vegen og snurret rundt i Øyåsbakkan i Melhus. Ifølge politiet klaget føreren av bilen på smerter i brystet og vedkommende er kjørt til legevakt. Bilen ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vogntog kjørte i vogntog

Et vogntog kjørte i morges av vegen på E6 mellom Fagerhaug og Ulsberg. I tillegg kjørte et nytt vogntog inn i dette. Vegen var tidligere sperret for større kjøretøy, men nå kan alle passere.

– En patrulje er på stedet og dirigerer trafikken. En strøbil har vært i området, og saltet har begynt å virke, sier Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Ved Gafset i Stadsbygd har også et kjøretøy havnet i grøfta, og i 09.40-tida meldte politiet om en semitrailer som har kjørt av veien ved Ulvmoen i Rennebu.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Enkelte er redde for å kjøre

Det er stedvis svært glatt i hele Trøndelag, spesielt på sidevegene hvor det ikke har blitt strødd enda. Vegvesenet får stadig telefoner fra bekymrede bilister.

– Enkelte er til og med redde for å kjøre. Men vi har alt tilgjengelig mannskap ute, og det jobbes iherdig med å strø og salte, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Robert Grønnslett.

Grønnslett regner med at kjøreforholdene blir bedre utover formiddagen.