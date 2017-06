Flere barn og unge går til legen

Antallet legekonsultasjoner for både mage- og tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner har vært høyt i aldersgruppen 5 til 19 år.

Videregående skole

– Dette har trolig sammenheng med behovet for sykmelding i den videregående skolen, skriver instituttet i en kommentar til ny statistikk fra Sykdomspulsen.

I Sør-Trøndelag økte legebesøket for magetrøbbel fra 717 i fjor, til 1355 dette skoleåret, skriver Adresseavisen.

Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer. Systemet viser antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter. Formålet er å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes.

Mage og tarm

Det spesielle med årets og fjorårets sesong er at antallet mage- og tarmkonsultasjoner blant barn fra 0 til 4 år er lavere enn i de foregående årene. Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Samtidig har det altså vært en økning av konsultasjoner for mage og tarm og luftveisinfeksjoner i aldersgruppen 5 til 19 år.

Begge sannsynligvis knyttet til behovet for sykmelding i den videregående skolen.