Alpinsesongen starter til helga – Kvitfjell og Geilo først ut

– Vi har hatt ei formidabel uke med gode kuldegrader både i Hafjell og Kvitfjell. Vi ligger veldig bra an, særlig i Kvitfjell som har åpning fredag.

Det sier Veslemøy Eineteig, kommunikasjonsansvarlig i Alpinco.

Hun sier det produseres snø i bøtter og spann i bakkene.

– Hele denne uka får vi et skikkelig realt dump ifra oven, så det blir nydelig.

Hafjell er i rute, og åpner som planlagt 9. desember. Foto: Alpinco

Glad det ble kuldegrader

På Geilo har det også kommet snø den siste tida.

Det ligger cirka 20 centimeter med nysnø på bakken. I tillegg går snøkanonene for fullt.

– Jeg har akkurat fått klarsignal om at vi kan ha én løype klar og sesongåpner på lørdag.

Det sier Kevin Eikrehagen, daglig leder i Geilo skisenter.

– Vi har brukt veldig mye penger på et nytt snøanlegg, så det er mer effektivt. Vi har god kapasitet på strøm og vann, og har kuldegradene med oss. Det nye snøanlegget er helt rått.

Asle-løypa og Vestliaheisen åpner på Geilo lørdag.

Snøkanonene får kjørt seg også på Geilo, der Asle-løypa åpner lørdag. Foto: Kevin Eikrehagen/SkiGeilo

Bart i Trøndelag

I Midt-Norge lar snøen vente på seg. Kuldegradene som kom denne uka gjør at snøkanonene nå går både i Oppdal skisenter, Meråker alpinsenter, og Grong skisenter.

– Vi er hundreprosent avhengig av været. Enten må vi få mer hjelp av kulde, eller så må vi få litt mer snø fra himmelen.

Det sier Arnulf Erdal, daglig leder ved Oppdal skisenter.

Daglig leder Arnulf Erdal ved Oppdal skisenter håper på mer kulde og snø. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Blir værmeldingen slik de varsler, så åpner vi kanskje først om to helger.

I Tromsø går snøkanonene for fullt. Her åpnes Bamsebakken 9. desember. Og i Narvik starter sesongen også den andre helga i desember.

Snøen har uteblitt på Oppdal, noe som vises tydelig i alpinbakkene i Vangslia. Foto: Oppdal skisenter

Ved SkiStars anlegg i Trysil, Hemsedal og Åre åpner de så fort de kan tilby gode forhold.

Etter planen gjøres det testkjøring i Hemsedal 2. desember. Uka etter i Trysil og i Åre.

– Vi har hatt noen spredte snøbyger, men prognosen ser positiv ut både i Trysil og Hemsedal de kommende dagene.

Det sier Petra Hallebrant, kommunikasjonssjef i SkiStar.

Snøproduksjonen er i gang ved alle alpinanleggene.

2. desember vil de første alpinistene teste løypene i Hemsedal. Foto: SkiStar

Sparer på strømmen

De økte strømprisene ser ikke ut til å skape særlig bekymring hos driverne av norske alpinanlegg.

– Vi kjenner oss trygg for vinteren, og kommer til å produsere den snøen vi trenger for at gjestene skal få en bra opplevelse.

Flere energisparende tiltak er på gang, ifølge Hallebrant, og de har informert gjester og hytteeiere om hvordan de sammen kan spare strøm.

Kommunikasjonsansvarlig Veslemøy Eineteig i Alpinco gleder seg over nysnøen i bakken på Kvitfjell. Foto: Alpinco

– Vi er nøye på strømmen altså, men sikret oss strømavtale før sesongen. Så vi blir ikke berørt av høye strømpriser, men er nøye på ikke å drive med overforbruk.

Det sier Veslemøy Eineteig, som gleder seg over nysnøen i bakken på Kvitfjell.

– Når naturen gjør jobben sin også, så er det ekstra stas. Da er det vinter.

Godt sesongkortsalg

Selv om det er strammere tider for folks økonomi, går sesongkortene unna.

– Salget ligger helt likt med fjoråret, som var en rekordsesong på Geilo, sier Kevin Eikrehagen.

Heller ikke i Hafjell og Kvitfjell merker de fravær av folk som vil kjøpe sesongkort.

– Ikke ennå. Utlendingene og turistene er absolutt til stede, sier Eineteig som tror både hyttefolket og andre vil bruke anleggene i nærområdet flittig også denne vinteren.

SkiStar vil ikke kommentere hvordan sesongkortsalget ligger an, og viser til kvartalsrapporten som kommer om en måned. Men, de sier det har vært stor interesse for å kjøpe rabatterte sesongkort i høst.