Det gjekk torsdag kveld fleire ras i Meådal i Stjørdal kommune i Trøndelag.

Eit større ras gjekk over Meråkerbana, medan to mindre ras gjekk over E14, opplyser operasjonsleiar Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Raset skal vere ti meter breitt.

Ikkje persontog

Strekninga er no stengt for tog.

– Det går ikkje noko rutegåande tog der. Det er anleggstrafikk på begge sider. Sjølve strekninga er stengt inntil vidare, opplyser Gaasvik.

Jernbanen ligg på sørsida, men E14 på nordsida er open for trafikk.

Tidlegare på kvelden kom det melding om at elva ved Flornes i Stjørdal var så stor at den gjekk over E14.

Også ras i Snåsa

I Snåsa har det i natt gått eit jordras med steinar. Det har rast ut på E6 ved nordenden av Snåsavatnet. Raset skal vere 30-40 meter breitt. Vegtrafikksentralen er varsla.

Politiet fekk melding kl. 02.39 av ein person som køyrde forbi staden. Raset skal ha gått ved Snåsakroa.

Entreprenør er på staden. E6 er stengt fram til geolog får vurdere staden i dagslys.

– Geolog vil komme til staden om nokre timar, fortel Gaasvik til NRK kl. 05.30.

Ny vurdering vil bli gjort kl. 12 fredag. Omkøyring er via fylkesveg 763 på sørsida av vatnet.