Kristina (23) vart skadd i massevelt: – Det er livsfarleg å sykle der

– Alt gjekk bra fram til den brua, seier Kristina Adolfsen (23).

Ho og dei andre frå laget Team Rynkeby Arctic var fredag på veg mot målet i Trondheim, da det vart bråstopp på ei bru i Malm i Steinkjer.

– Eg hugsa ikkje så mykje etter det, seier Adolfsen.

Men ho hugsar at ho låg som nummer to i feltet då dei skulle krysse brua.

Personen framfor ho køyrde hjulet sitt fast i ei rille i bruovergangen, som bindar brua til land.

– Heile hjulet hans gjekk gjennom rilla og stod igjen. Sykkelen vart nærmast rive i to.

Bak dei kom 26 andre personar syklande i høg fart.

KILTE SEG FAST: Syklisten som låg først i feltet kilte hjulet sitt fast i desse rørlege spora på over gangen mellom land og Beitstadsundbrua, det førte til ein massiv sykkelvelt. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Fire brakk nakken, ein brakk ryggen

Fleire på det nordnorske sykkellaget som syklar for barnekreftsaka blei skadde i massevelten på fredag. Adolfsen vart saman med sju andre sendt til sjukehus. Ein av syklistane vart så alvorleg skadd, at personen vart frakta raskaste veg til sjukehus, med luftambulanse.

Også i fjor vart ein person alvorleg skadd på same bru. Adolfsen har følgjande å seie om brua.

– Det er livsfarleg å sykle der, seier ho.

Ifølgje lagleiar Rainer Jakobsen fekk fire personar brot i nakken i ulukka. Ein person fekk kompresjonsbrot i ryggen, fleire fekk hjerneristingar, braut ribbein og fekk kuttskadar i ulukka.

Alle dei skadde er no utskrivne frå sjukehus.

Kristina Adolfsen reiser straks heim til Svolvær med knekt finger, hjerneristing og ein sterkt forslått kropp.

Ho er framleis motivert for å sykle med Team Rynkeby igjen neste år.

– Eg kjem til å sykle med dei igjen, for alle ungane og familiane som blir ramma av barnekreft, men ikkje over den brua der, seier ho.

Fylkeskommunen beklagar

Måndag kveld beklagar Trøndelag fylkeskommune hendinga. I ei pressemelding skriv dei, at dei ønskjer å støtte barnekreftsaka, som Adolfsen sykla for.

Fylkeskommunen seier dei byrja arbeidet med å gjere brua tryggare etter ulukka i fjor.

Dei skal få på plass skilting for gåande og syklande på staden, og prøver å finne ei løysning på bruovergangen, som skal gjere den tryggare for alle som skal ferdast der.

Men det er utfordrande å gjere det utan å skape nye farar, for eksempel at plata losnar eller at det blir høgdeforskjellar ved overgangen, fortel Vegdirektør Eva Solvi.

– No har vi ikkje ei opplagt løysning, men det skal vi finne ut av, seier ho.