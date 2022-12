Spektakulært syn: – Det glitra overalt i lufta

– Eg har aldri sett noko liknande før, fortel Raymond Iversen.

Det var laurdag ettermiddag mannen frå Klæbu utanfor Trondheim først oppdaga det spesielle lysfenomenet på himmelen.

– Eg skulle ut og ta ein røyk, og la merke til at det glitra overalt i lufta og det var søyler av lys rundt meg, beskriv Iversen.

Det var eit spektakulært syn utanfor stovevindauget til Raymond Iversen. Foto: Raymond Iversen

Men sjølv om han aldri hadde sett noko slik før, så har han og andre fått servert dette «lysshowet» på himmelen fleire gonger dei siste dagane.

Både i Trøndelag og lenger sørpå, på stader som mellom anna Hokksund og Gol, er det rapportert om det spektakulære synet.

– Søylene slår ned i eksisterande lys, som gatelys, utelys på hus og billys, og søylene har same farge som dei lysa dei reflekterer. Det er veldig spesielt, seier klæbyggen Iversen.

Adresseavisen har også omtalt lysfenomenet som har førekomme dei siste dagane over Trondheim.

Det har vore fleire tilfelle med lyspilarar over Trondheim og omland dei siste dagane. Foto: Raymond Iversen

Jaga familien opp av senga

Fenomenet blir kalla for lyspilarar, og sjølv om Raymond Iversen beskriv det som om søylene slår ned frå himmelen, så er det eigentleg lys frå bakken som på sett og vis blir skoten opp.

Eller, skal ein vere heilt presise, så blir lys frå bakken reflektert i iskrystall i lufta, forklarer vakthavande meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

– Akkurat som lys kan reflekterast i regndropar og til dømes skape regnbogar, så kan ein få liknande fenomen frå iskrystall, seier han.

For Gunnhild Wigtil på Tiller i Trondheim skapte lysfenomenet ei magisk morgonstund då ho stod opp rundt kl. 06.30 tysdag.

– Eg tenkte «Oi! Der er sånne lyssøyler!» Eg har jo høyrt om det før, men aldri sett det, fortel ho.

Ho var rask med å jage resten av familien opp av senga, sånn at dei også fekk sett det.

– Det er jo litt artig å få med seg. Han på fjorten var rett nok berre sånn passe imponert, men ho på åtte syntest det var superkult. Ho er veldig fascinert av nordlys og sånne ting, så for henne var det kjempespennande.

Gunnhild Wigtil og familien starta dagen med denne utsikta. Foto: Gunnhild Wigtil

Kulde og fukt

Meteorolog Magnus Ovhed forklarer at lyspilarar er eit såkalla halofenomen, som er samlenemninga på ting som kan skje på himmelen når lys møter iskrystall.

– Det finnast sikkert 30–40 ulike formar for halofenomen, og korleis det ser ut avheng av kva form iskrystalla har og orienteringa deira i forhold til deg, seier han.

Det mest vanlege halofenomenet er når det oppstår ein ring rundt sola – for ho kan oppstå same korleis iskrystalla ser ut.

– Men jo særare iskrystall, jo meir eksotisk kan halofenomenet bli.

Ein ring rundt sola er det mest vanlege halofenomenet. Foto: Karoline Årrestad

For å danne lyspilarar må iskrystalla vere litt flate, seier Ovhed. Det må også vere ei heil mengd av dei i lufta og kaldare enn 15 minusgrader, slik at det dannar seg frosttåke.

– Tåka kan vere veldig tynn, så det er ikkje sikkert du opplever den som tåke, men heller som svak dis i lufta. Men det er mange iskrystall der, og det er når lys møter frosttåka at fenomenet oppstår.

Raymond Iversen beskriv fenomenet som om glitrande lyssøyler slår ned frå himmelen. Foto: Raymond Iversen

Meteorologen påpeikar også at det må vere litt fukt i lufta for at det skal kunne bli frosttåke.

– Vanlegvis når det er såpass kaldt, så er det ikkje så mykje fukt og iskrystall i lufta, men viss du har noko som kan fôre lufta med fukt og iskrystall, så får du denne tåka, seier Ovhed.

– Opne vatn og elvar kan gjere dette, men du kan også få det gjennom til dømes skianlegg som bruker snøkanonar. Dei gjer jo ikkje anna enn å lage og kaste ut iskrystallar.

Praktisk i trafikken

Klæbyggen Kai Andreas Sørum Øgaard fortel at han faktisk ofte har sett lyspilarar ved Vassfjellet skisenter i Klæbu.

Han har i tillegg sett fenomenet nokre gonger ved heimen sin, og dei fleste gongene har det vore kaldare enn 20 minus.

– Eg synest det er stilig og fascinerande. Også er det praktisk at ein får varsel på at ein møter på ein bil rundt neste sving, då ein ser lyssøyla oppover i lufta i god tid i førevegen, seier Øgaard.

Og det er nettopp dette som er ganske morosamt med nettopp lyspilarar, meiner meteorolog Magnus Ovhed.

– Halofenomen tenkjer ein som regel oppstår i forhold til sollys, men lyspilarane er eit såpass sterkt fenomen at dei kan stort sett dukke opp over alle lyskjelder. Så ein kan sjå mykje lys over kvart einaste gatelys, huslys og ikkje minst billys.