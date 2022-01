Ifølgje politiet skal tre personar ha blitt skadde i det dei omtalar som ei alvorleg i trafikkulukke Geitastrandvegen i Orkland.

– Det er tre personar som blir frakta med luftambulanse og redningshelikopter til traumemottaket på St. Olavs hospital. Vi har inntrykk av at ein av dei er meir skadd enn dei to andre, men kor skadde personane er, er framleis ukjent for oss, seier operasjonsleiar Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Vegen er stengd.

– Vi ventar at vegen blir verande stengd i fleire timar fordi ulukkesgruppa til Statens vegvesen er på veg til staden for å undersøke kva som har skjedd, seier Bergstrøm.

Luftambulanse og andre nødetatar rykka ut til staden då dei fekk melding om at fleire bilar, blant anna ein minibuss, skal ha krasja.

Ti personar, fordelt på tre køyretøy viste seg å vere involvert. Ein airbag vart utløyst under ulukka og det er glatt på staden. Politiet veit ikkje meir om årsaka til ulukka.

Ein av dei alvorleg skadde skal ha blitt kasta i frontruta under kollisjonen, opplyser operasjonsleiar Kirsten Bergstrøm til NRK.

– Personane blir undersøkt vidare av helse. Ein av personane vart kasta framover og trefte frontruta med hovudet og fekk dermed skadar i hovudet, seier ho.