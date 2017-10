Fjerde frist på ti dager for Norske Skog

Restruktureringsplanen fra 18. september skal etter planen redde den norske papirprodusenten fra konkurs.

Mister verdier

Det opprinnelige forslaget innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer.

I forslaget fikk de sikrede långiverne (de med pantelån) klart mest, mens de usikrede fikk klart minst, noe sistnevnte gruppe forsøker å få justert opp til sin fordel.

Opprinnelig var fristen satt til fredag 29. september, men styret ville gi kreditorene og aksjonærene mer tid og utsatte den først til tirsdag 3. og deretter til torsdag 5. oktober.

Men de ulike gruppene trengte enda mer tid, og fredag ble fristen forskjøvet til mandag klokka 17.

Fortsetter samtalene

– Samtalene med de viktigste gruppene av interesseholdere fortsetter med mål om å komme fram til enighet om en rekapitaliseringsløsning for Norske Skog-gruppen de neste dagene, selv om tilbudsperioden har utløpt. Dersom disse samtalene fører fram, vil et oppdatert rekapitaliseringsforslag legges fram, skrev styreleder Christen Sveaas og konsernsjef Lars Sperre i en børsmelding fredag forrige uke.

Sveaas har vært tydelig på at det eneste alternativet til redningsplanen er en konkurs med en påfølgende vanskelig og langdryg prosess som ender med at de sikrede kreditorene overtar alt.

Hvis partene blir enige, går planen videre til ekstraordinær generalforsamling, der den trenger støtte fra to tredeler av aksjonærene for å bli vedtatt.