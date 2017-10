Operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt forteller at det var torsdag formiddag kvinnen la ut på tur alene.

– Hun er etter forholdene godt kledd, har med seg varm drikke og en vattert fjellduk til beskyttelse, sier Brevik.

Håper på bistand fra Sea King

Politiet fikk oppringing fra ektefellen klokka 19.30, som fortalte at han var bekymret for kona si, som hadde vært ute på tur siden klokka 11.30 på formiddagen. Hun hadde sendt en SMS og fortalt at hun hadde gått seg vill. Han lette først etter henne alene, uten hell.

Røde Kors Hjelpekorps er involvert i letearbeidet.

Politiet har også bedt Hovedredningssentralen bistå med et Sea King redningshelikopter.

– Foreløpig er det usikkert om det er flyvær i området, sier operasjonsleder.

Meldte først at det var i Grong

Trøndelag politidistrikt meldte først at kvinnen hadde gått seg bort ved Gruvfjellet i Grong, men Gruvfjellet ligger i Skorovatn, i Namsskogan kommune.

Skorovatn er ei bygd i Namsskogan. Stedet er et gammelt gruvesamfunn, der gruva ble nedlagt i 1984, og hvor det nå satses stort på utmarksturisme.

Torsdag kveld er det kaldt, ned mot null grader, og skodde i Skorovatn.