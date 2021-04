Fjellovergang stengt i Trøndelag: Flere biler står fast på fjellet

Snøen fyker på fjellet mellom Tydal og Røros i Trøndelag fredag ettermiddag.

De siste timene har det snødd tett, og under nysnøen er bakken så polert at selv brøytebilen med kjetting har store problemer.

– Det er nærmest som blankis. Det er skikkelig uvær, det blåser og er null sikt, sier Nina Andresen.

Fjellovergang stengt

Hun og ektemannen satte kursen hjem mot Melhus langfredag. De vurderte frem og tilbake, men endte med å ta sjansen på at det skulle gå bra å kjøre på fylkesvei 705 over fjellet.

– Det gjorde det ikke, konstaterer Andresen, som ble stående værfast fjellets høyeste punkt.

Fjellovergangen Stugudal-Brekken ble like før klokken 14.30 stengt på grunn av uværet.

Det skal være omtrent sju-åtte andre biler som står fast, i tillegg til et vogntog.

– Så fort entreprenør har brøytet, fyker det igjen bak ham, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Per Morten Trymer.

VÆRFAST: Flere biler står på fjellet mellom Tydal og Røros i uvær. Foto: Privat

Forberedte seg på langvarig opphold

Entreprenør gjør kontinuerlige vurderinger på åpning av om fjellovergangen.

– Det er fortsatt mye vind der oppe, og det ser ut til at det fortsetter utover kvelden, sier Trymer.

Nina Andresen og ektemannen forberedte seg på et langvarig opphold på fjellet, og priste seg glad for at de har både varme klær og mat i bilen.

Men like før klokken 16 fikk de beskjed om at bilene på Stugudal-siden skulle fraktes ned igjen, en etter en.

Et kvarter senere hadde hun og ektemannen blitt fraktet en etappe. Nå venter de på å få kjøre videre ned fra fjellet.

– Det blir en ekstra lang langfredag, sier Andresen.