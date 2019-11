– Hvilke vurderinger gjør Mattilsynet rundt denne problematikken?

– Bruken av legemidler til fisk er kraftig redusert de senere år. Dette gjelder også legemidler mot lakselus gitt i fôret. Vi antar også at ansvarlige oppdrettere som bruker kostbart medisinfôr bruker dette på en måte som ikke gir fôrspill, sier Aud Skrudland, spesialinspektør i Mattilsynet og en av landets mest erfarne fiskehelseeksperter.

– Fiskere beskriver at «fôrsprengt» fisk blir tatt opp flere kilometer fra oppdrettsanlegg. Kan det på noen måte være farlig å omsette og spise denne fisken?

– Fiskere som omsetter fisk har et selvstendig ansvar for at fisken de selger er trygg og av god kvalitet. Fisk med fulle mager enten av fôrpellet eller av naturlig forekommende åte eller sil, vil bli fort bløt dersom den ikke sløyes raskt og kjøles raskt ned. Dette kan påvirke kvalitet på fisken, men utgjør ingen fare. Dersom det fiskes mye fisk med pellets i bør det gis beskjed til oppdrettsanlegg i området.

– Kan du beskrive hvilke forholdsregler Mattilsynet har gjort i forhold til at slik fisk ikke skal fiskes og spises?

– Ved all bruk av legemidler på fisk i oppdrettsanlegg skal det på anlegget være tydelige skilt så lenge behandling pågår og så lenge det er tilbakeholdstid for slakting på fisken etter behandling. Det er forbudt å fisk nærmere yttergrensene på et oppdrettsanlegg enn 100 meter. På nettstedet Barentswatch kan en sjekke legemiddelbruk for alle oppdrettslokaliteter for forrige uke og bakover i tid. Det er begrensninger i bruk på ulike medisintyper og behandlingsformer i nærheten av rekefelt og yngelområder.

– Det er jo karantenetid på laks som har blitt gitt dette foret, hvordan kan man føle seg sikker på at villfisken som er «sprengt» i buken av pellets er noe sunnere?

– Buksprengt fisk er et kvalitetsproblem, og fisk som er buksprengt skal ikke omsettes. Dersom du mener at den kan ha har spist medisinfôr så er det uheldig at den omsettes, men vi mener at dette ikke utgjør noen fare for folkehelse. Det er store sikkerhetsmarginer som er satt ved bruk av legemidler til fisk som skal slaktes. Disse er basert på beregninger slik at fisk som har vært behandlet trygt kan spises daglig over lang tid og så er det i tillegg satt inn betydelige sikkerhetsmarginer.

– En tilfeldig sei eller torsk med lave nivåer av legemiddelrester utgjør ingen fare. Ved bruk av Emmamectin mot lakselus er det slik at det ikke kan påvises rester av legemiddelet over tillatt grenseverdi selv i laks som er gitt anbefalt dose medisinfôr i 14 dager. Helsemyndigheten anbefaler at vi spiser mer fisk fordi fisk inneholder en rekke viktige næringsstoff som vi ikke får i oss like bra på andre måter.

– Er det gjort undersøkelser rundt innhold av medisinrester i villfisk rundt anlegg der det brukes slikt for?

– Jeg har ikke tilstrekkelig oversikt på dette. Jeg er kjent med eldre undersøkelser som viser at det er påvist små legemiddelrester i organismer like under anlegg, men ikke på torsk i området. Mattilsynet har ikke prioritert slike undersøkelser da vi mener at risiko er lav.