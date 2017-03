Den siktede blir overført til Brøset psykiatriske sykehus over helga. Der vil det i løpet av varetektsperioden bli gjennomført en vurdering av hans psykiske tilstand.

Den første uka av varetekten blir i full isolasjon og med medieforbud.

Siktede har anka fengslinga til lagmannsretten.

Trolig psykotisk

Det er rettspsykiater Michael Setsaas som har gjort en midlertidig undersøkelse av siktede.

– Han har konkludert med at det er betydelig tvil om siktede var tilregnelig på handlingstiden, står det i kjennelsen.

24-åringen er sikta for forsettlig drap på sin egen far etter at politiet torsdag ettermiddag rykka ut til en slåsskamp i et nabolag i Sørlia i Steinkjer. Der fant de en mann i 60-åra med svært alvorlige skader. Han ble erklært død kort tid senere.

Flere av naboene skal ha blitt vitne til drapet.

Prega i fengslingsmøte

24-åringen har så langt bare forklart seg til politiet om hva som skjedde i forbindelse med drapet. Han har ikke tatt stilling til noe skyldspørsmål.

Da han møtte til fengslingsmøtet fredag ettermiddag var han sterkt prega av det som har skjedd.

– Det er vanskelig å samle tankene, og vanskelig å gi uttrykk for det som har skjedd, sier siktedes forsvarer, Rolf Christensen om hvordan klienten hans har det.