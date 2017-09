Fire studenter utskrevet fra sykehus etter å ha drukket eddik

Det opplyser St. Olavs hospital på sine hjemmesider.

Studentene fikk etseskader i munnhulen etter at de drakk en eddikblanding under et fadderarrangement på NTNU tirsdag kveld.

Mannen i 20-årene som fortsatt ligger på sykehus, har fremdeles alvorlige og uavklarte skader, ifølge sykehuset.

– Men han er i lett bedring.

Hoven i halsen

Til sammen har 15 personer vært innom sykehuset for sjekk etter episoden. Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å få klarhet i hva som har skjedd.

NRK har snakket med mange av studentene som var innlagt.

– Med én gang jeg fikk det i munnen, kjente jeg at det var veldig sterkt. Jeg spytta det ut uten å svelge noe. Likevel spydde jeg. Det svei i halsen. Jeg tenkte først at det er normalt etter å ha spydd, men det var like ille fire timer senere. Da kontaktet jeg giftsentralen. Så bar det ned til legevakta. De gikk inn i halsen med kamera. De sa det var hovent, sier en av studentene som fikk i seg eddik til NRK.