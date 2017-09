Fire nye uker i varetekt

Lagmannsretten bestemte i dag ikke å løslate den dødsvoldsiktet moren fra Overhalla, skriver Adresseavisen. Det til tross for at trønderske tingretter to ganger har løslatt moren som er voldssiktet etter at jenta hennes døde. Hun kan dermed holdes i varetekt i nye fire uker.