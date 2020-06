Fire mindreårige gutter skadd under lek

De fire guttene i alderen fra 11 til 13 år skal ha puttet kinaputter i ei flaske og tent på. Dette førte til at glassflaska eksploderte.

Politiet fikk varsel om ulykka ved Aunevatnet i Vikna i Nærøysund kommune kl 1715 og rykket ut med både politi, lege og ambulanse.

Eksplosjon

– Fire gutter er skadd i eksplosjonen. To av dem er kjørt i ambulanse til lege. Det er de som er mest alvorlig skadet. Det er snakk om skader i armene, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Foreldre har sørget for legetransport for de to andre, melder politiet.

Saken etterforskes nå av politiet som har vært ved Aunevatnet utenfor Rørvik i kveld. Politiet vil også snakke med guttene og foreldrene om hendelsen.

Aldersgrense på 12 år

– Kinaputter er tillatt å bruke i Norge. Alle har en plikt til å håndtere fyrverkeri på en slik måte at det ikke skapes unødvendig fare med bruken, sier jourhavende jurist ved Trøndelag politidistrikt, Hanne Sivertsen Berg.

Hun sier aldersgrensen for å bruke kinaputter er 12 år. Bare en av de fire guttene var under 12 år.

Bruk av kinaputter var forbudt i Norge fram til 2017.