Fire leiligheter totalskadd i brann

Natt til søndag begynte det å brenne i et rekkehus med tolv leiligheter i området Trøa i Verdal i Nord-Trøndelag.

– Fire leiligheter skal være helt ubrent. I tillegg har to leiligheter fått skader, sier operasjonsleder Lars Letnes, i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Natt til søndag brant det i et rekkehus med flere leiligheter i Verdal. Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Åtte til sykehus

Han forteller at åtte personer skal er fraktet til sykehus.

– Åtte personer er fraktet til sykehus, men ingen av dem skal være alvorlig skadd. I tillegg er åtte andre evakuert til et hotell i nærheten. De blir ivaretatt av kommunen, forklarer operasjonslederen.

Innsatsleder Per Henrik Byquist på stedet, opplyser at det dreier seg om røykskader.

Politiet fikk melding om brannen like før klokken tre natt til søndag. De tror alle har kommet seg ut.

Brannvesenet forsøker å hindre at brannen sprer seg videre til flere leiligheter. Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Tror alle har kommet seg ut

– Vi har oversikt over alle som bor i rekkehuset. I tillegg har vi kontroll på en del som har vært på besøk. Foreløpig savner vi ingen, men vi kan ikke utelukke at det er folk igjen, sa Letnes.

Brannvesenet jobbet lenge med å hindre at brannen blusser opp igjen.

– Nå jobber vi maksimalt med å få oversikt over dem som har vært i leilighetene. Videre skal brannvesenet sørge for at brannen ikke blusser opp igjen, fortalte operasjonslederen ved 04-tiden, natt til søndag.

Ved 04:30-tiden var brannvesenet i ferd med å få kontroll på brannen.

– Brannvesenet er i ferd med å få kontroll på brannen nå, sier Per Henrik Byquist, innsatsleder i Trøndelag politidistrikt.

Han sier brannen trolig har startet i den ene enden av komplekset.