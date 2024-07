Den siste uken har det vært fire branner på Frøya.

Politiet ser ingen logisk årsak til at brannene startet, og har derfor satt i gang etterforskning.

– I og med at det er såpass kort tid mellom hendelsene, og at de ligger såpass nært hverandre, mistenker vi at det er samme gjerningsperson.

Det sier politioverbetjent ved Hitra politistasjon, Helene Glømmen Skuland.

Så langt har politiet ingen mistenkte i saken.

Ser brannene i sammenheng

Den niende juli begynte det å brenne på to holmer med kort tids mellomrom.

– Det er ikke noe bebyggelse i nærheten, og det er heller ikke strøm på holmene. Derfor mistenker vi at det er påtent. Det er ikke noe annet som tilsier at det skal begynne å brenne der, sier Skuland.

Bare fem dager senere begynte det å brenne i et uthus like ved. Heller ikke dette bygget var koblet til strøm.

Natt til tirsdag ble det meldt om brann i en garasje omtrent 200 meter unna. Skuland forteller at det ikke var strøm i den delen av garasjen som begynte å brenne.

– Vanskelig å forebygge

Vakthavende brannsjef i Trøndelag brann og redning, Sverre Hogstad sier branner på holmer og skjær gjør slukningsjobbene vanskeligere.

– Det er utfordrende når det blir slike hendelser hvor vi ikke kan kjøre.

Om brannene kan være påtent eller ikke mener han opp til politiet å finne ut av.

Brannvesenet jobber daglig med forebygging i forhold til bruk av åpen ild i skogbrannsesongen.

– Men det er selvfølgelig vanskelig å forebygge mot folk som har et formål om å tenne på ting, sier han.

Ber om tips

– Foreløpig har vi vært ute på stedet og gjort åstedsundersøkelser. Vi har snakka med vitner. Tatt både avhør av vitner og også brannvesenet som var på stedet, sier Skuland.

Politiet har ingen mistenkt gjerningsperson enda, og ber om tips.

– Om det er noen som har sett eller hørt noe som kan gi en oppklaring i saken, eller om det er noen som sitter med informasjon som kan hjelpe oss, så ønsker vi at å bli kontaktet.